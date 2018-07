So haben unsere Leser ihr Herzblatt gefunden

In Luxemburg liegt Liebe in der Luft. Ob im Internet, in der Schule oder bei der Arbeit: Überall erwischt sie euch!

Nadine E. hatte zunächst wenig Glück in der Liebe. Nach einer unschönen Beziehung mit ihrem Ex-Mann wollte die Luxemburgerin erstmal nichts mehr von der Männerwelt wissen. Doch die Liebe tritt wohl wirklich dann am meisten ins Leben, wenn man am wenigsten damit rechnet: Über das Online Game CS Go hat Nadine ihren jetzigen Mann kennengelernt.

«Dann trat er in mein Leben und hat einfach alles verändert. Am Anfang war es schwierig, weil er in Luxemburg und ich noch in Braunschweig lebte.» Aber auch diese Hürde konnte das Paar überwinden. Seit sechs Jahren sind sie ein Paar. «Anstatt schnell aufzugeben haben wir immer für unsere Beziehung gekämpft.»

Auch Sandy und Sascha wurden über das Internet von Amors Pfeil getroffen: «Wir haben uns ganz peinlich im Internet kennen gelernt. Wir haben uns nur zwei, drei Tage geschrieben und schon beim ersten Treffen stand fest, dass wird meine Frau! Wir haben uns sofort blind verstanden und es war so, als würden wir uns schon ewig kennen», schreibt der glückliche Luxemburger. Den Heiratsantrag gab es ganz romantisch in Paris. Das Ja-Wort geben sich Sandy und Sascha im August. Zudem erwarten die beiden im Januar einen Sohn. Er wird ihr Glück perfekt machen.

Was mit einer Facebook-Freundschaft begann, fand sein Ende in einer Liebesgeschichte: Auch Sara traf ihren Airton im Internet. Als ihr Auserwählter sie auf der Arbeit besuchte, war es sofort um sie geschehen. «Seit diesem Tag waren wir unzertrennlich», schreibt sie. Im November feiern die beiden zwei Jahre ihrer gemeinsamen Liebe.

Aber auch über altmodische Wege finden die Menschen zusammen: So hat Leserin D. ihren Mann bereits im Alter von zehn Jahren kennenlernt. Dieses Jahr feiert das glückliche Paar seinen 29. Hochzeitstag. Sonja und Eric sind sich auf der Schueberfouer begegnet. Seitdem regnet es bei ihnen nur noch Herz-Emojis. Na wenn einem da nicht warm ums Herz wird!

Vielen Dank an alle Leser für eure herzerwärmenden Geschichten. Wir wünschen euch für eure gemeinsame Zukunft alles Gute!

(L'essentiel)