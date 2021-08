Zeige uns Deine coolsten Platten

Du bist der totale Musik-Nerd und sammelst Vinyl-Schallplatten als gäb's kein morgen? Für Dich hat ein Song erst den perfekten Sound, wenn er aus dem Plattenspieler dröhnt? Dann ist heute genau Dein Tag! In den USA wird am 12. August nämlich der Tag der Vinyl-Schallplatte gefeiert – und wir feiern einfach mal mit!

Vielleicht besitzt Du ja seltene Sammlerstücke, auf die Du besonders stolz bist. Irgendein Schatz lässt sich in Deiner Vintage-Fundgrube ganz bestimmt finden. Schicke uns ein Foto Deiner geliebten Vinyls per E-Mail an community@lessentiel.lu.

L'essentiel-App Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere den Community-Push in unserer App (für iPhone oder Android) und Du verpasst nichts mehr! Social Media Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter.

(L'essentiel)