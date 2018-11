Was ist Dein bester Ratschlag?

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Im Leben hat man immer eine Wahl.»

Du hast die Wahl, Dich selbst zu bemitleiden, den ganzen Tag zu weinen oder Du kannst Dich entscheiden, zu kämpfen, aufzustehen, voranzukommen, Deinen Teil der Verantwortung zu übernehmen und aus Deinen Fehlern zu lernen.

«Wenn nicht Du, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann?»

Wenn Du willst, dass sich die Dinge ändern, ist es an Dir, was zu machen. Warte nicht darauf, dass andere es für Dich tun, ergreife selbst die Initiative. Und wieso immer alles auf morgen verschieben? Nimm deinen Mut in die Hand und tu es jetzt, keine Ausreden mehr.

«Deine Arbeit wird Dich abends nie in die Arme schließen.»

Aber Deine Familie und Freunde, schon. Also hören wir doch auf uns mit Arbeit krank zu machen. Stattdessen, konzentrieren wir uns doch lieber auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, die uns umgeben und hören auf, unser Leben zu vernachlässigen.

Jetzt ist es an Dir! Welcher Ratschlag hat Dir am besten geholfen?

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Community-Push:

Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von Dr. Sex, knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere unseren Community-Push in der App!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(es/L'essentiel)