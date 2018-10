So überstehst Du Deinen Arbeitstag – trotz Kater

Artikel per Mail weiterempfehlen

1. Duschen

Der Wecker hat gerade geklingelt und das Aufstehen scheint Dir ein unüberwindbares Hindernis zu sein? Auch wenn Du Dich nicht an Deine gewohnte Morgenroutine hältst, zwinge Dich zumindest, dich unter die Dusche zu stellen und Deine Zähne zu putzen. Dies wird Dir einen kleinen Frische-Kick verpassen und neue Energie verleihen, um den Tag zu überstehen.

2. Ziehe frische Klamotten an

Die Versuchung ist groß, die Klamotten vom Vortag wieder anzuziehen. Sie liegen genau vor Dir auf dem Boden. Aber gib nicht nach! Hol’ Dir ein paar neue Hosen und Pullover aus Deinem Schrank, denn frische Kleidung kommt immer besser an. Kleidung, die nach Zigaretten oder gar Alkohol riechen, verraten deinen Kollegen gleich, was du gestern Abend getan hast.

3. Frühstücke ausgiebig!

Sofern es Dein Magen zulässt: Ein herzhaftes Frühstück mit einem frischen Saft lassen dich deinen Kater wenigstens für ein paar Minuten vergessen. Vielleicht auch Eier, mit Speck, Toast oder Pfannkuchen und ein wenig Obst? Vitamine und viel Flüssigkeit sind wichtig! Also ran an Wasser, Fruchtsäfte, Kaffee...was auch immer. Und am besten wirfst du noch eine Kopfschmerztablette nach.

4. Sei pünktlich

Versuche, nicht zu spät ins Büro zu kommen. Lass Dir nichts anmerken und benimm Dich normal. Versuche deine Kopfschmerzen, deinen flauen Magen und die immer wieder zurückkehrende Übelkeit zu verbergen. Denn heute ist deine einzige Challenge: dich so unauffällig wie möglich zu verhalten.

5. Reiß’ dich vor deinem Chef zusammen

Es ist wichtig, dass vor allem Dein Chef nichts von Deinen erbärmlichen Zustand heute mitbekommt. Versuche alle für heute vorgesehenen Aufgaben zu erledigen, schleiche dich nicht aus Meetings heraus, beantworte alle Anrufe und E-Mails. Gönn’ Dir bei Bedarf die Mittagspause etwas früher – so gehst du auch den Fragen deiner Kollegen aus dem Weg.

6. Rede nicht über Deine phantastische Partynacht

Auch wenn es verlockend ist, einem Kollegen von Deinem kleinen aber feinen Absturz zu erzählen, tue Dir selbst einen Gefallen und sage nichts. Das würde nicht nur Deinem Ruf schaden, sondern wäre auch für Deinen Kollegen ärgerlich. Halte Gespräche daher kurz. Fragt dich dennoch jemand nach deinem Befinden, ist eine unrihige Nacht oder ein Migräneanfall die beste Ausrede.

7. Ruh’ Dich aus

Gut gemacht! Du hast den Tag überstanden. Niemand hat etwas bemerkt und Du kannst endlich nach Hause gehen und Dich ausruhen. Gönn Dir ein leckeres Abendessen, such Dir einen Film aus, der nicht viel Konzentration erfordert und genieße den Abend.

