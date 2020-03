«Game of Thrones»-​​Star hat schwache Symptome

Der «Games of Thornes»-Star Kristofer Hivju wurde ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet, wie er auf Instagram bekannt gibt. Der 41-jährige norwegische Schauspieler postet ein Foto von sich und seiner Frau. Er fühle sich gut, er habe nur «schwache Symptome». Hivju ist bekannt durch seine Rolle in GoT als Tormund Giantsbane.

Auch der britische Schauspieler Idris Elba hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Test fiel positiv aus. Er fühle sich gut, er habe keine Symptome, sagt er in einem Video auf Twitter. Er habe sich von einem Bekannten angesteckt, der ebenfalls positiv getestet wurde. Elba ruft zu Social Distancing auf.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ