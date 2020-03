Bayern-​​Stars verzichten auf 20 Prozent der Löhne

Das Coronavirus legt den Sport lahm: Geisterspiele in der Bundesliga, infizierte Topsportler in den internationalen Ligen, Wettbewerbe werden unterbrochen, Großveranstaltungen abgesagt. Wir fassen hier die wichtigsten News übersichtlich zusammen.

Dienstag, 24. März 2020

16.03 Uhr

Fußball: Auch Uefa zeigt Fussball-Klassiker im Internet

Wie der Weltverband Fifa öffnet auch die Europäische Fussball-Union Uefa im Zuge der Coronavirus-Krise ihr Archiv mit Klassikern aus der Geschichte. Auf der Internetseite «uefa.tv» sollen erinnerungswürdige Spiele vergangener Europameisterschaften der Männer und Frauen gezeigt werden. Zu den normalen Europapokalterminen werde es ebenfalls frühere Partien zu sehen geben. Dienstags und mittwochs können Fans jeweils Klassiker aus der Champions League schauen, donnerstags Spiele aus der Europa League.

Zuvor hatte bereits die Fifa angesichts der fußballfreien Zeit eine Kampagne gestartet. Bei der Aktion #WorldCupAtHome werden seit vergangenem Samstag «erstmals vollständige Aufzeichnungen von mehr als 30 unvergesslichen Spielen» gezeigt.

⚽ UEFA will continue to keep fans entertained during the current period with a full programme of free archive content... — UEFA (@UEFA) March 24, 2020

15.46 Uhr

Fußball: Bayern-Stars verzichten auf 20 Prozent ihrer Löhne

Die Stars und Verantwortlichen des FC Bayern München verzichten in der Corona-Krise auf 20 Prozent ihrer Löhne. Nach dpa-Informationen ist das ein Ergebnis von Gesprächen zwischen der Führung und dem Mannschaftsrat. Damit soll in der schwierigen Zeit ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden. Ausserdem sollen drohende Nachteile für die Mitarbeiter des deutschen Fußball-Rekordmeisters vermieden werden. Zuerst hatte die «Bild» darüber berichtet. Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandskollege Oliver Kahn und Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatten mit dem Mannschaftsrat über verschiedene Szenarien gesprochen. Diesem Spieler-Gremium gehören Captain Manuel Neuer, seine Vertreter Thomas Müller und Robert Lewandowski sowie David Alaba, Joshua Kimmich und Thiago an. Alle Spieler, der gesamte Vorstand und der komplette Aufsichtsrat verzichten auf ein Fünftel der Bezüge.

Auch Schalke reagiert auf die Krise. Der Bundesligist plant ein großes Maßnahmenpaket für die finanzielle Bewältigung. Laut Vorstand Alexander Jobst sind auch die Profis bereit, auf einen Teil ihrer Bezüge zu verzichten. «In der Frage der Gehälter kam schon vor einigen Tagen das erste Signal von unserer Profimannschaft», sagte der 46-Jährige.

14.12 Uhr

IOC bestätigt: Olympia in Tokio wird verschoben

Die Olympischen Spiele in Tokio sollen verschoben werden, spätestens aber im Sommer 2021 stattfinden. Das haben das Internationale Olympische Komitee und die Olympia-Organisatoren in Japan gemeinsam am Dienstag beschlossen, wie das IOC mitteilte.

13.15 Uhr

Olympische Spiele auf 2021 verschoben

Die Olympischen Spiele in Tokio werden nach Angaben von Japans Ministepräsidenten Shinzo Abe um ein Jahr verschoben.

10.51 Uhr

Bayern-Stars verzichten auf 20 Prozent des Gehalts

Die Stars und Verantwortlichen des FC Bayern München verzichten in der Corona-Krise auf 20 Prozent ihrer Gehälter. Nach dpa-Informationen ist das ein Ergebnis nach Gesprächen zwischen der Führung und dem Mannschaftsrat. Damit soll in der schwierigen Zeit ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden. Außerdem sollen drohende Nachteile für die Mitarbeiter des deutschen Fußball-Rekordmeisters vermieden werden.

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandskollege Oliver Kahn und Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatten mit dem Mannschaftsrat über verschiedene Szenarien gesprochen. Diesem Spieler-Gremium gehören Kapitän Manuel Neuer, seine Vertreter Thomas Müller und Robert Lewandowski sowie David Alaba, Joshua Kimmich und Thiago an. Alle Spieler, der gesamte Vorstand und der komplette Aufsichtsrat verzichten auf ein Fünftel der Bezüge.

08.26 Uhr

DFL-Präsidium tagt heute

Heute tagt das neunköpfige Präsidium der Deutschen Fußball Liga und berät sich in einer Schalte, wie es in der 1. und 2. Liga weitergehen soll. Beschlüsse soll es nach dpa-Informationen nicht geben, aber Empfehlungen. Es geht um Spielplan-Szenarien, aber auch um die Finanzsituation der Vereine.

Angesichts der Ausmaße der Pandemie geht es in den Denkmodellen nur um sogenannte Geisterspiele ohne Fans in den Stadien. Eine schnelle Absage der Saison hält Sportvorstand Fredi Bobic vom Erstligisten Eintracht Frankfurt noch nicht für erforderlich. «Ich glaube, dass es diesen Spielraum gibt. Nichtsdestotrotz sollte es unser Ziel sein, die Saison vorher zu Ende zu spielen», meinte der Ex-Nationalstürmer.

Montag, 23. März 2020

14.26 Uhr

Olympia-Verschiebung würde Japan fast 5,7 Milliarden kosten

Eine Verschiebung der Olympischen und Paralympischen Spiele würde das Gastgeberland Japan nach Experten-Meinung bis zu 5,7 Milliarden Euro (670 Milliarden Yen) kosten. Der Chefökonom des Finanzunternehmens SMBC Nikko Securities, Junichi Makino, hat diesen Betrag errechnet. Mit rund 640,8 Milliarden Yen schätzt der emeritierte Wissenschaftler Katsuhiro Miyamoto von der Universität Kansai die Kosten nur unwesentlich geringer ein.

13.34 Uhr

Spanische Fußball-Liga pausiert auf unbestimmte Zeit

Der Spanische Verband RFEF und die Liga richten sich bei der Fußball-Pause im Land nach den Empfehlungen der Regierung. Sie werde so lange dauern, bis staatliche Stellen angeben, dass Fußball ohne gesundheitliche Risiken möglich sei. Das teilten der Fußball-Verband und La Liga mit. Ursprünglich war der Spielbetrieb für zwei Wochen unterbrochen worden, aber Spanien ist eines der am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Länder.

Bis Montagmittag wurden rund 33.000 Fälle bestätigt, 14 Prozent mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten kletterte von 1720 auf knapp 2200. Am Sonntag hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez angekündigt, dass die Ausgangssperre für die knapp 47 Millionen Spanier verlängert werden müsse. Die Maßnahme soll bis zum 11. April verlängert werden. Das Parlament muss am Mittwoch noch zustimmen.

8.50 Uhr

Auch Formel-1-Rennen in Aserbaidschan verschoben

Die Hoffnung auf einen Start der Formel-1-Saison Anfang Juni scheint sich auch zu zerschlagen. Medienberichten zufolge steht der Große Preis von Aserbaidschan vor einer Verschiebung. Der Grand Prix soll eigentlich am 7. Juni in Baku stattfinden. Die Verantwortlichen in Aserbaidschan sollen sich in einer Krisensitzung für die Verschiebung ausgesprochen haben. Der Aufbau für das Stadtrennen sei aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr zeitlich einzuhalten. Der früheste Saisonstart wäre somit am 14. Juni mit dem Großen Preis von Kanada in Montréal.

3.37 Uhr

Kanada entsendet keine Sportler zu Olympischen Spielen

Kanada verzichtet wegen der Corona-Pandemie auf eine Entsendung von Sportlern zu den Olympischen Spielen in diesem Sommer und will nur bei einer Verschiebung teilnehmen. Eine entsprechende Entscheidung kommunizierte das Kanadische Olympische Komitee (COC) am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Internetseite.

«Das ist kein Boykott», sagte Kommunikationsdirektor Photi Sotiropoulos der Deutschen Presse-Agentur. Sollten die Spiele zu einem späteren Zeitpunkt abgehalten werden, zu dem ein Gesundheitsrisiko durch die Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr gegeben sei, sei Kanada gerne in Tokio dabei. Das Paralympische Komitee (CPC) des Landes traf eine entsprechende Entscheidung für die Paralympics.

Sonntag, 22. März 2020

12 Uhr

Fußball: Premier League will im Juni wieder spielen

Die Premier League strebt einem Zeitungsbericht zufolge eine Wiederaufnahme der wegen der Corona-Krise unterbrochenen Saison der höchsten englischen Fussball-Liga am 1. Juni an. Ziel sei es, die Spielrunde dann binnen sechs Wochen abzuschließen, bevor im August dann nach verkürzter Sommerpause die neue Saison starte, berichtete der Sunday Telegraph.

Bei dem Plan handele es sich ein «Best-Case-Szenario», das darauf abziele, die hohen Verluste der Vereine zu begrenzen, die weiterhin die Spieler- und Trainergehälter zahlen müssen. Erwogen werde dabei auch, den Spielbetrieb in der Liga und im nationalen Pokalwettbewerb vor leeren Rängen wiederaufzunehmen.

Freitag, 20. März 2020

14.55 Uhr

Motorsport: Formel 1 startet virtuelle Saison

Die Formel-1-Fans sollen doch ein bisschen auf ihre Kosten kommen, auch wenn die Rennen bis einschließlich Mai wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt sind. In einer F1 Esports Virtual Grand Prix Serie sollen nun «eine Reihe aktueller Formel-1-Fahrer» virtuell gegeneinander antreten, hieß es in einer Mitteilung am Freitag.

Starten soll es an diesem Sonntag (21 Uhr), wenn eigentlich der Große Preis von Bahrain in der Wüste von Sakhir stattfinden würde. Gefahren wird per Videospiel die halbe Renndistanz (28 Runden), vorher gibt es noch eine Qualifikation. Die Gesamtdauer soll rund 90 Minuten betragen. Übertragen werden die Rennen unter anderem auf der Formel-1-Homepage, dem Youtube-Kanal der Serie und bei Facebook.

Die nächsten virtuellen Rennen werden dann ebenfalls an den Sonntagen gestartet, an denen ein Grand Prix geplant war. Derzeit soll die Aktion bis Ende Mai laufen. Sollten auch danach folgende Rennen wegen der Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 nicht stattfinden können, würde sie verlängert.

Welche Piloten beim ersten virtuellen Rennen antreten werden, soll in Kürze bekannt gegeben werden.

A collective of UK-based Formula 1 teams is evaluating support for the manufacture of respiratory devices to help in the treatment of coronavirus patients#F1 https://t.co/v2POi2eRbZ — Formula 1 (@F1) March 20, 2020

11.40 Uhr

Schwimmen: EM wegen Corona-Krise verschoben

Die Schwimm-Europameisterschaften sind wegen den Auswirkungen des Coronavirus verschoben worden. Statt vom 11. bis zum 24. Mai sollen die Wettbewerbe in Budapest nun womöglich vom 17. bis zum 30. August stattfinden, wie der europäische Verband Len am Freitag mitteilte. Ende Mai oder Anfang Juni wollen die Verantwortlichen erneut beraten. Sollte sich die Lage in der Corona-Krise bis dahin nicht gebessert haben oder absehbar verbessern, ist auch eine Verschiebung in das kommende Jahr denkbar.

10.53 Uhr

FIFA stellt Video-Archiv zur Verfügung

Der Weltverband Fife hat angesichts der fußballfreien Zeit wegen der Coronavirus-Pandemie eine neue Kampagne gestartet und öffnet Teile seines Video-Archivs mit Klassikern der WM-Geschichte. Man wolle «den Fußball in die Häuser der Menschen bringen», teilte die FIFA am Freitag mit. Bei der Aktion #WorldCupAtHome werden von diesem Samstag an «erstmals vollständige Aufzeichnungen von mehr als 30 unvergesslichen Spielen» in der Historie der Weltmeisterschaften von Männern und Frauen auf der Internetseite www.fifa.com, dem You-Tube-Kanal der FIFA und auf Weibo in China zugänglich gemacht, hieß es in der Mitteilung. Zudem würden Dokumentationen und Interviews mit Spielern und Trainern als Ergänzung bereitgestellt.

10.20 Uhr

2,5 Millionen-Direkthilfe für US-Triathleten

Mit der direkten Ausschüttung von 2,5 Millionen US-Dollar (rund 2,34 Millionen Euro) hat die Profi-Vereinigung im Triathlon für große Freude unter Athletinnen und Athleten gesorgt. Eigentlich würden am Ende der Saison in dem Bonus-Programm 2 Millionen US-Dollar (rund 1,87 Millionen Euro) an die Ausdauersportler gemäß der Rangliste verteilt. Als Reaktion auf die Corona-Krise und die Zwangspause, deren Ende nicht absehbar ist, soll das Geld plus eine halbe Million nun umgehend verteilt werden.

10.11 Uhr

IOC-Präsident Bach wehrt sich gegen Spekulationen

IOC-Präsident Thomas Bach wehrt sich weiter vehement gegen jegliche Art von Spekulationen zu einer Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Corona-Krise. In einem Interview der New York Times sagte der 66 Jahre alte Deutsche: «Natürlich bedenken wir verschiedene Szenarien, aber im Gegensatz zu vielen anderen Sportverbänden oder Profi-Ligen sind wir noch viereinhalb Monate entfernt von den Spielen.» Weltweit seien Ligen optimistischer als das Internationale Olympische Komitee, «weil sie ihre Veranstaltungen bis April oder Ende Mai verschoben haben. Wir sprechen über Ende Juli.»

In den vergangenen Tagen ist die Kritik an der Haltung des IOC immer lauter geworden. Viele Sportler aus Deutschland wünschen sich eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio und beklagen unfaire Bedingungen durch die schwierige Situation vieler Athleten weltweit.

Donnerstag, 19. März 2020

14.12 Uhr

Formel 1 verschiebt auch die Rennen im Mai

Die Formel 1 muss wegen der Corona-Pandemie auch ihre drei geplanten Mai-Rennen in den Niederlanden, Spanien und Monaco verschieben. Die Rennserie und der Weltverband Fia hoffen nun, dass die Saison «nach dem Mai» beginnen könne, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. Die Entscheidung sei gemeinsam mit den Rennveranstaltern in Zandvoort, Barcelona und Monte Carlo getroffen worden. Ziel sei es, die Gesundheit und Sicherheit der reisenden Angestellten der Teams und der Fans zu gewährleisten.

14.12 Uhr

Fußball: Spieler in Italien müssen Verträge überdenken

Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora hält eine Fortsetzung der Serie A Anfang Mai für möglich. Zugleich müssten die hoch bezahlten Fussballer aber auch ihre Verträge überdenken, da die Vereine durch die Coronavirus-Pandemie grosse finanzielle Schäden hinnehmen müssen. «Bis heute ist der 3. Mai ein möglicher Termin. Aber ich werde nicht sagen, dass dies sicher ist», sagte Spadafora dem Sender Rai 3.

Nach einem Spieltag ohne Zuschauer stoppte die erste Liga ihre Saison zunächst einmal bis zum 3. April. Italien hat als stärkstes betroffenes Land in Europa bisher fast 3000 Todesfälle durch Covid-19 zu verzeichnen. Unter den 36 000 Infektionsfällen sind auch 13 Erstliga-Fussballer.

10.14 Uhr

Fußball: Gladbach-Profis verzichten freiwillig auf Gehalt

„Schwierige Zeiten, besondere Maßnahmen“ - Geschäftsführer und Sportdirektor Max Eberl im Interview zur aktuellen Lage bei Borussia im Zusammenhang mit #COVID19.

https://t.co/PxfRg6jH5g pic.twitter.com/iMpgiuB42g — Borussia (@borussia) March 19, 2020

Borussia Mönchengladbach ist der erste Fußball-Profiverein in Deutschland, bei dem die Spieler freiwillig auf Teile ihres Gehalts verzichten. «Der Trainerstab hat sich dem angeschlossen, genau wie unsere Direktoren und Geschäftsführer», sagte Sportchef Max Eberl . Nach Informationen der Rheinischen Post soll der Club monatlich deutlich mehr als eine Million Euro einsparen. Spieler und führende Angestellte wollen – angesichts der Spielpause in der Bundesliga –anderen Angestellten des Clubs Jobs und Einkommen sichern. «Ich bin sehr stolz auf die Jungs», sagte Eberl. «Wir stehen zusammen für Borussia, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie wollen etwas an Borussia zurückgeben und damit auch an all die Fans, die uns unterstützen.»

8.44 Uhr

Basketball: NBA-Chef glaubt an Forsetzung der Saison

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA setzt weiter darauf, die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison noch beenden zu können. Um den Fans auch in Krisenzeiten weiter Sport bieten zu können, denkt die NBA darüber hinaus auch an außergewöhnliche Maßnahmen. Es gebe Gespräche, ob eine Gruppe von Spielern beispielsweise für «eine gigantische Spendenaktion» antreten könne, sagte NBA-Commissioner Adam Silver bei ESPN. Dafür könnte es ein Protokoll geben, durch das bestimmte Profis auf den Coronavirus getestet und isoliert werden, um somit spielen zu können.

Mittwoch, 18. März 2020

17.15 Uhr

Fußball: Schwangere Freundin von Juve-Spieler hat Corona

Die schwangere Freundin des mit Corona infizierten Juve-Spielers Daniele Rugani, Michela Persico, ist nun ebenfalls positiv auf das Virus getestet worden. Das berichtet die «Bild». Gegenüber dem italienischen Magazin «Chi» sagt Persico: «Ich kann kaum darüber sprechen. Im Moment muss ich verstehen, was passieren wird. Ich hoffe, dass der Virus die Schwangerschaft nicht beeinträchtigt. Die Ärzte haben mir versichert, dass es kein Problem geben dürfte. Aber versetzt euch mal in meine Lage: Ich habe unendliche Angst!» Derzeit geht es den beiden gut, so zeigen Rugani und Persico keine Symptome. Auf Social Media rufen sie die Menschen dazu auf, daheim zu bleiben.

16.10 Uhr

Fußball: Ibrahimovic sammelt Geld

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic von der Ac Milan hat seine Fans und Kollegen aufgerufen, das Personal in den Krankenhäusern zu unterstützen. Zusammen mit anderen habe er eine Spendenaktion für die Krankenhausorganisation Humanitas in Italien gegründet, schrieb er auf Instagram. «Italien hat mir immer so viel gegeben und in diesem dramatischen Moment möchte ich diesem Land, das ich liebe, noch mehr zurückgeben.» Gemeinsam könne man nun Krankenhäusern, Ärzten und Krankenschwestern, «die jeden Tag selbstlos dafür arbeiten, unsere Leben zu retten, wirklich helfen. Denn heute sind wir diejenigen, die sie anfeuern! Lasst uns den Coronavirus rauschmeißen und das Match gewinnen.»

15.40 Uhr

Fußball: Kein Fußball in Österreich bis Anfang Mai

Die österreichische Fussball-Bundesliga hat die Unterbrechung ihres Spielbetriebs ausgeweitet. Wie die Liga am Mittwoch mitteilte, werden mindestens bis Anfang Mai keine Partien gespielt. Stattdessen wird die Saison bis Ende Juni verlängert. Möglich wird das durch die Entscheidung der Uefa von Dienstag, die Europameisterschaft ins Jahr 2021 zu verlegen. Vor etwas mehr als einer Woche hatte die österreichische Fußball-Bundesliga zunächst zwei Spieltage abgesagt.

«Alle Clubs hoffen aus sportlichen sowie aus wirtschaftlichen Gründen, dass die Saison fertig gespielt werden kann», hieß es am Mittwoch in der Mitteilung der Liga. «Die Entscheidung darüber treffen aktuell jedoch die Regierung nach Absprache mit den zuständigen Gesundheitsexperten.»

15.25 Uhr

Fußball: Deutsches Nationalteam spendet

Die deutsche Nationalmannschaft hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr als zwei Millionen Euro für soziale Zwecke gespendet und ihre Fans aufgerufen, sich ebenfalls zu engagieren. «Wir müssen in solchen Zeiten aufeinander schauen – wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht und spenden für einen guten Zweck 2,5 Millionen Euro», sagte Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuner (33) am Mittwoch in einem Instagram-Video der DFB-Auswahl. «Wir alle sind ein ganz grosses Team, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in unserer Gesellschaft. Das merkt man in Zeiten wie diesen», ergänzte der Torwart des FC Bayern München.

14.50 Uhr

Fußball: Chelsea stellt Hotel zur Verfügung

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie stellen der englische Fussballclub Chelsea und sein russischer Inhaber Roman Abramowitsch dem britischen Gesundheitsdienst NHS ein Hotel zur Verfügung. Für mindestens zwei Monate sollen Ärzte, Ärztinnen und Krankenpflegekräfte kostenlos im Millennium Hotel wohnen dürfen, das direkt neben dem Stadion Stamford Bridge steht. Das gab der FC Chelsea am Mittwoch bekannt. Die Initiative kommt demnach von Abramowitsch, der auch die Kosten für die Unterbringung der NHS-Mitarbeiter übernehmen will.

«Viele der medizinischen Mitarbeiter werden in langen Schichten arbeiten und möglicherweise nicht nach Hause fahren können, oder sie hätten lange Wege zurückzulegen», hieß es in der Clubmitteilung. «Eine Unterkunft vor Ort trägt dazu bei, die Gesundheit und das Wohlbefinden dieser wichtigen Mitarbeiter in dieser kritischen Zeit zu erhalten.»

Chelsea Football Club is joining the medical response to the coronavirus outbreak in London with the news the National Health Service (NHS) has accepted the Club’s offer to make the Millennium Hotel at Stamford Bridge available for NHS staff... https://t.co/eENBcxRXXX — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 18, 2020

14.30 Uhr

Fußball: Hoffenheim und Hopp mit Hilfsfonds

Die TSG 1899 Hoffenheim setzt in der Corona-Krise ein Zeichen und legt einen Hilfsfonds auf. Der Fußball-Bundesligist will damit Partner, aber auch wichtige Einrichtungen, Institutionen oder Sportclubs in der Rhein-Neckar-Region im Bedarfsfall unterstützen. «Wir sind sehr stark in unserer Region verankert und empfinden eine hohe Verantwortung für die Menschen, die in ihr leben», sagte TSG-Geschäftsführer Peter Görlich am Mittwoch einer Vereinsmitteilung zufolge.

Der Fördertopf speist sich zum Großteil aus einer Einlage des Bundesligisten, zu der TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp nach dpa-Informationen einen sechsstelligen Betrag aus seinem Privatvermögen beiträgt. «Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit den Menschen zu helfen, die sich plötzlich einer solchen Notsituation ausgesetzt sehen und in der Existenz bedroht sind», sagte Hopp.

13.57 Uhr

Speerwurf-Ass Röhler für Olympia-Absage

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler ist angesichts der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie für eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio. «In vielen Verbänden wurden die Qualifikationskriterien bereits vereinfacht, weil in der Leichtathletik die wenigsten schon qualifiziert sind», sagte der 28 Jahre alte Jenaer im Interview mit dem Sportbuzzer. «Ich sehe derzeit keine Grundlage für einen fairen sportlichen Vergleich – und das sollen die Olympischen Spiele sein.» Zumal der Weltklassewerfer viele Sportler kenne, die nicht richtig trainieren können. «Eine Vorbereitung unter normalen Umständen ist nicht möglich», sagte Röhler, der im Weltverband World Athletics Mitglied in der Athletenkommission ist. «In manchen Ländern gibt es derweil keine Einschränkungen. Da gibt es einfach unterschiedliche Voraussetzungen.» Deshalb würde er sich über eine Verschiebung der Spiele freuen, «um die Ausgangslage für alle auf null zu setzen».

12.31 Uhr

Schwimmer verschieben Deutsche Meisterschaft

Der Deutsche Schwimm-Verband hat wegen der Coronaviruskrise weitere Veranstaltungen abgesagt und unter anderem die deutschen Meisterschaften auf unbestimmte Zeit verschoben. Die nationalen Titelkämpfe hätten eigentlich vom 30. April bis zum 3. Mai in Berlin ausgetragen werden sollen und markierten auch das Ende des Qualifikationszeitraums der Beckenschwimmer für die Olympischen Spiele in Tokio. Man werde versuchen, für diese und andere ausgesetzte Wettkämpfe Alternativtermine zu finden. «Sobald eine Durchführung als unbedenklich eingestuft werden kann, werden wir die Situation neu bewerten», heißt es in einer DSV-Mitteilung.

10.31 Uhr

Erste Kritik an Olympia-Plan

Die viermalige Olympiasiegerin Hayley Wickenheiser hat als erstes IOC-Mitglied deutliche Kritik am strikten Festhalten des Internationalen Olympischen Komitees an den Sommerspielen in Tokio geäußert. «Die Krise ist größer – selbst als die Olympischen Spiele», schrieb die 41 Jahre alte Kanadierin bei Twitter. Dass das IOC mit einer solchen Überzeugung darauf besteht, dass es weitergeht, «ist unverantwortlich und gefühllos».

9.31 Uhr

Nada reduziert Kontrollen

Die Coronavirus-Pandemie hat Auswirkungen auf das Kontrollsystem der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Nach den Absagen vieler Sportevents fallen die Wettkampftests weg. «Wir haben noch das Trainings-Kontrollsystem», sagte Andrea Gotzmann, Vorstandsvorsitzende der Nationalen Anti-Doping-Agentur, im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Da haben wir aber reduziert und konzentrieren uns weiter auf eine wichtige Gruppe: Das sind die Perspektivathleten, die sich auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten. Da müssen wir ein gewisses Kontrollprogramm aufrechterhalten.»

Auch die Athleten müssten weiterhin ihren Verpflichtungen im Meldesystem nachkommen. Insgesamt gebe es aber bei der Anzahl der Doping-Tests einen «gewisse Reduktion», die zu einer Fokussierung auf diejenigen führt, «die den Risikosportarten angehören und die sich auf Tokio vorbereiten», erklärte Gotzmann.

Dienstag, 17. März 2020

19.41 Uhr

DFB-Länderspiele im März und April abgesagt

Im Zuge der Verschiebung der Fußball-EM ins kommende Jahr ist auch die Absage der Länderspiele der deutschen Auswahlteams im März und April offiziell bestätigt worden. So wird die A-Nationalmannschaft weder am 26. März in Madrid gegen Spanien noch am 31. in Nürnberg gegen Italien antreten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Das Italien-Spiel war bereits von der Stadt Nürnberg untersagt, die Spanien-Partie durch den spanischen Verband abgesagt worden.

«Die UEFA hat heute offiziell bestätigt, dass die kommenden Länderspiele der Nationalmannschaft, der Frauen-Nationalmannschaft sowie der U 21-Nationalmannschaft aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Die Absagen hatten sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet», hieß es in der DFB-Mitteilung dazu.

17.40 Uhr

French Open auf September verschoben

Die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie hat auf der Tennis-Tour für weitere Verschiebungen gesorgt. Die French Open in Paris werden von Mitte Mai auf den Zeitraum 20. September bis 4. Oktober 2020 verlegt. Das teilten die Turnier-Organisatoren mit. Eigentlich waren die French Open als zweites Grand-Slam-Turnier der Saison vom 24. Mai bis zum 7. Juni terminiert. Doch zuletzt waren bereits alle Veranstaltungen auf der Damen- und Herren-Tour ausgesetzt worden, darunter die kombinierten Turniere in Indian Wells und Miami sowie der Start in die europäische Sandplatz-Saison mit dem WTA-Turnier in Stuttgart.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

17.40 Uhr

Tennis: WTA pausiert bis Mai

Die Frauen-Tennis-Tour pausiert mindestens bis 2. Mai. Dies gab die WTA am Dienstag bekannt. Davon betroffen sind auch die Turniere in Stuttgart, Istanbul und Prag. Die Männerturniere der ATP wurden schon vor einigen Tagen bis zum 26. April abgesagt.

13.38 Uhr

Turn- und Gymnastik-EM abgesagt

Alle vier Europameisterschaften im Turnen und der Rhythmischen Sportgymnastik sind vom Europäischen Turnverband (UEG) abgesagt worden. Betroffen sind die vier Titelkämpfe in den olympischen Disziplinen: Die Turn-EM der Frauen in Paris (30. April bis 3. Mai), die EM im Trampolin-Turnen in Göteborg (7. bis 10. Mai), die EM in der Rhythmischen Gymnastik in Kiew (21. bis 24. Mai) und die Turn-EM der Männer in Baku (27. bis 31. Mai).

Man werde sich bemühen, die Europameisterschaften in die zweite Jahreshälfte zu verschieben und neue Termine zu finden. Weitere Informationen sollen Ende April veröffentlicht werden, teilte die UEG mit. Betroffen von der Absage sind auch olympische Qualifikationen. Daher sei eine Neuzuweisung von Quotenplätzen beim Weltverband beantragt worden, damit europäischen Turnern für die Olympia-Qualifikation kein Nachteil entsteht.

13.10 Uhr

Olympia: Stellvertreter des OK ist infiziert

Kozo Tashima bestätigt, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist. Tashima ist stellvertretender Leiter von Japans Olympia-Organisationskomitee. Der 62-Jährige war in den vergangenen Wochen in Europa auf diversen Geschäftsreisen. So nannte Tashima als mögliche Infektionsquelle das Uefa-Meeting in Amsterdam von Anfang Monat.

Ob die Olympischen Sommerspiele dieses Jahr in Tokio tatsächlich durchgeführt werden können, ist weiterhin unklar. Bislang halten die Entscheidungsträger um IOK-Präsident Thomas Bach aber an dem ursprünglichen Zeitplan fest.

12.09 Uhr

Fußball: Russland stellt Spielbetrieb ein

Die russische Liga setzt ihre Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst aus. Die Entscheidung gelte zunächst bis zum 10. April, meldete die Staatsagentur Tass am Dienstag unter Berufung auf Liga-Kreise. Davon betroffen sind demnach auch landesweite Begegnungen der Eishockey-Liga und der Basketball-Liga.

Zuvor hatte das Sportministerium in Moskau alle internationalen Sportwettkämpfe im flächenmäßig größten Land der Erde bis auf Weiteres abgesagt und eine Empfehlung ausgesprochen, auch auf landesweite Spiele verschiedener Sportarten zu verzichten. In Russland sind nach offizieller Darstellung bislang mehr als 90 Corona-Fälle aufgetreten.

11.52 Uhr

Fußball: Auch Hertha-Spieler infiziert

Hertha BSC hat nach einem positiven Befund auf das Coronavirus bei einem Spieler Mannschaft, Trainer und Funktionsteam unter eine zweiwöchige häusliche Quarantäne gestellt. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Das für diesen Dienstag angesetzte erste Training nach einer Pause wurde dementsprechend abgesagt.

Der Spieler, dessen Namen die Berliner nicht bekannt gaben, habe über die üblichen Symptome geklagt. Er sei dann umgehend von der Gruppe getrennt worden. «Wir werden jetzt beobachten, ob noch weitere Fälle dazukommen, denn davon ist der Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining abhängig», sagte Mannschaftsarzt Uli Schleicher.

Ein Spieler unserer Profimannschaft ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für Mannschaft, Trainer- und Funktionsteam wurde nun eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. https://t.co/nxnUqdLzHh#hahohe pic.twitter.com/uyQgKoFwvp — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 17, 2020

11.30 Uhr

Leichtathletik: Drei Diamond-League-Meetings abgesagt

Die ersten drei Diamond-League-Meetings der Leichtathleten in Katar und China sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Wie World Athletics am Dienstag mitteilte, können die Wettkämpfe am 17. April in Doha sowie die am 9. und 16. Mai vorgesehen Meetings in China nicht wie geplant stattfinden. Diese Entscheidung sei in enger Abstimmung mit den Organisationskomitees, den lokalen Behörden und den Sportverbänden getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung.

Der aktuelle Plan sehe vor, das Meeting in Shanghai vom 16. Mai auf den 13. August zu verlegen. Neue Termine für Doha und das zweite Meeting in China, für die noch keine Stadt bekanntgegeben wurde, seien noch offen. «Es könnte sein, dass sie nach dem Diamond-League-Finale vom 9. bis 11. September in Zürich stattfinden, «falls die globale Situation es erlaubt», teilte World Athletics mit. Insgesamt umfasst die Premium-Serie 15 Meetings.

11.05 Uhr

Fußball: Ein Drittel der Valencia-Spieler ist krank

Den FC Valencia erwischt es hart. Wie der spanische Erstligist am Montagabend mitteilt, sind mittlerweile 35 Prozent aus dem direkten Umfeld der Profimannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Jeder positive Fall weise keine Symptome auf und werde in Isolation medizinisch betreut, teilt der Club weiter mit.

Dem derzeitigen Kader der ersten Mannschaft gehören insgesamt 25 Profis an, hinzu kommen Trainerstab um Coach Albert Celades, Betreuer und medizinisches Personal. Am Sonntag hatte Valencia zunächst fünf positive Fälle bekanntgegeben, am Montagmittag kam in dem französischen Abwehrspieler Eliaquim Mangala ein sechster hinzu.

10.34 Uhr

Eishockey: KHL unterbricht Saison für eine Woche

Die Kontinental Hockey League KHL unterbricht die laufenden Eishockey-Playoffs für eine Woche. Man wolle in der Zeit ein neues Format für die nach den Ausstiegen von Jokerit Helsinki und den Kasachen von Barys Nur-Sultan sechs verbliebenen russischen Clubs finden, teilte die Liga mit. Beide Teams hatten sich im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus auf Anraten der Gesundheitsbehörden Finnlands (Jokerit) beziehungsweise wegen eines Verbots von Sportveranstaltungen in Kasachstan (Barys) aus den Playoffs zurückgezogen.

KHL pauses 2020 #GagarinCup Playoffs for 1 week in order to create new format and game schedule for 6 remaining Russian teams (CSKA, Ak Bars, SKA, Dynamo Moscow, Sibir, Salavat Yulaev). pic.twitter.com/j6bXahnVt9 — KHL (@khl_eng) March 16, 2020

10.17 Uhr

Fußball: 3. Bundesliga pausiert bis Ende April

Die Saison in der 3. Fußball-Liga wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis zum 30. April unterbrochen. Das beschlossen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Vertreter der Clubs am Montag in einer Videokonferenz. Das teilte der DFB mit. Zuvor waren bereits zwei Spieltage abgesagt worden. Eigentlich hätte am Wochenende wieder gespielt werden sollen.

9.25 Uhr

Baseball: MLB-Saison beginnt frühestens Mitte Mai

Die immer strengeren Auflagen infolge der Coronavirus-Pandemie sorgen für einen verspäteten Saisonstart in der amerikanischen Baseball-Liga. Wie die MLB am Montag mitteilte, halte man sich an die Auflagen der Gesundheitsbehörde CDC und verschiebe den Start in die neue Spielzeit entsprechend nach hinten. CDC hatte am Sonntag empfohlen, in den kommenden acht Wochen im ganzen Land Veranstaltungen mit 50 Personen und mehr zu verschieben oder abzusagen. Die MLB-Saison kann demnach frühestens Mitte Mai beginnen.

9 Uhr

Fußball: Italien will die EM verschieben

Um die nationale Saison zu Ende spielen zu können, haben der italienische Fußballverband (FIGC) und die Clubs der Serie A eine Verschiebung der Europameisterschaft vorgeschlagen. «In diesem Moment ist eine Verlegung der richtige Weg», sagte FIGC-Chef Gabriele Gravina am Montag dem Radiosender Rai. Die Vereine hätten ihren Willen bekräftigt, die Liga weiter zu spielen, sobald die Regierung und die sanitären Bedingungen das angesichts der Coronavirus-Pandemie wieder zulassen.

Der italienische Fußball pausiert erst einmal bis zum 3. April. Die Serie A hat noch zwölf Spieltage vor sich. Zudem stehen noch die Halbfinals und das Endspiel des Pokals an, während noch fünf Vereine an internationalen Wettbewerben teilnehmen.

Montag, 16. März 2020

18.17 Uhr

DHB terminiert Pokalfinal-Turnier

Die Endrunde des deutschen Handball-Pokals der Männer ist neu terminiert worden. Wie die Handball-Bundesliga (HBL) mitteilte, soll das Finalturnier nun am 27. und 28. Juni in Hamburg stattfinden. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus war die für den 4. und 5. April angesetzte Austragung verschoben worden. Alle bisher erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Durchführung sei «abhängig von der Entwicklung der Corona-Epidemie und den damit verbundenen behördlichen Auflagen», teilte die HBL weiter mit. Qualifiziert haben sich Rekordpokalsieger THW Kiel, die MT Melsungen, die TSV Hannover-Burgdorf sowie der TBV Lemgo Lippe.

18.05 Uhr

Beach-Volleyball-Turniere verschoben

Der Internationale Volleyball-Verband FIVB hat aufgrund von Reisebeschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie auch die beiden hochklassiegn Beach-Volleyball-Turniere im australischen Gold Coast und in Cancun/Mexiko verschoben. Bei den Veranstaltungen sollte es um wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation für Tokio gehen.

Der Weltverband stehe in Kontakt mit dem Internationalen Olympischen Komitee über die mögliche Überarbeitung des Olympia-Qualifikationssystems. Bis Montag wurden bereits vier der letzten neun punktreichen Vier- und Fünf-Sterne-Veranstaltungen verschoben oder abgesagt.

15.37 Uhr

Seifert hält Geisterspiele für einzige Lösung

Unabhängig vom Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den Bundesligen sind Spiele mit Fans in dieser Saison höchst unwahrscheinlich. «Geisterspiele werden die einzige Überlebenschance sein», sagte Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, nach der DFL-Mitgliederversammlung in Frankfurt/Main. «Es steht mehr auf dem Spiel als nur ein paar Fußballspiele.»

Die 36 Profi-Clubs entschieden angesichts der Coronavirus-Krise, die Bundesliga und 2. Liga bis mindestens zum 2. April auszusetzen. Seifert geht aber nicht davon aus, dass unmittelbar im Anschluss wieder gespielt werden kann. In der Woche ab dem 30. März soll es weitere Beratungen geben. «Alle Clubs haben den Anspruch, in irgendeiner Art und Weise - solange rechtlich möglich und gesundheitlich vertretbar - die Saison regulär zu Ende kommen zu lassen», sagte Seifert. Geisterspiele seien dafür ein Mittel zum Zweck.

15.09 Uhr

Fußball: 1. und 2. Bundesliga pausieren bis 2. April

Die Fußball-Bundesliga und die 2. Liga unterbrechen ihren Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Krise bis mindestens zum 2. April. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wurde dies während der Mitgliederversammlung der 36 Profi-Clubs in Frankfurt/Main entschieden.

13.56 Uhr

Motorsport: Erster Coronavirus-Fall in Formel 1 frei von Symptomen

Der erste Coronavirus-Fall der Formel 1 erholt sich. Die Symptome bei dem Mitarbeiter des englischen McLaren-Teams sind verschwunden. Dies erklärte der Chef des Motorsport-Projekts, Zak Brown. Auch die Leute in Quarantäne seien frohen Mutes.

In der vergangenen Woche war bei einem McLaren-Mitarbeiter im Fahrerlager von Melbourne das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. McLaren zog daraufhin seine Teilnahme am Saisonauftakt in Australien zurück, der kurz danach komplett abgesagt wurde.

12.03 Uhr

Boxen: Olympia-Qualifikation bleibt ohne Zuschauer

Die europäische Olympia-Qualifikation der Boxer in London wird von Montag an ohne Zuschauer fortgesetzt. Das teilte der Ausrichter mit. Als Gründe wurden eine «veränderte Situation mit dem Coronavirus sowie Bedenken um die öffentliche Gesundheit» angegeben. An den ersten beiden Tagen des Turniers waren in der Olympia-Halle von 2012 noch Zuschauer zugelassen.

In London kämpfen 342 Athleten bis zum 24. März um 77 Quotenplätze für die Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August). Um sich sicher für Olympia zu qualifizieren, muss man das Halbfinale erreichen. Die Verlierer der Viertelfinals ermitteln in einigen Gewichtsklassen in Ausscheidungskämpfen die restlichen Tokio-Starter.

11.47 Uhr

US-Sport: Pause verlängert sich

Der US-Sport wird wegen der Coronavirus-Krise wohl viel länger ruhen müssen als von den großen Ligen zunächst erhofft. Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfahl am Sonntag (Ortszeit), in den kommenden acht Wochen im ganzen Land Veranstaltungen mit 50 Personen und mehr zu verschieben oder abzusagen. Das überschreitet die angepeilten Pausen in der NHL (Eishockey) und der MLS (Fußball) deutlich.

Die Basketball-Profiliga NBA hatte in ihrer offiziellen Mitteilung von einer Pause auf unbestimmte Zeit gesprochen. Auch der zunächst nur um zwei Wochen verschobene Saisonstart in der Baseball-Liga MLB wird unter diesen Umständen nicht zu halten sein.

11.04 Uhr

Fußball: Uefa beantragt EM-Verschiebung

Wegen der Coronavirus-Pandemie will der Europäische Fußball-Verband nach Informationen des ZDF den Teilnehmern offenbar eine Verschiebung der Europameisterschaft vorschlagen. Die Uefa wolle am Dienstag zuerst den nationalen Ligen und der Vereinigung der europäischen Clubs (ECA) und dann später allen nationalen europäischem Fußballverbänden eine Turnierverlegung empfehlen.

Ursprünglich ist die EM, die in zwölf Ländern stattfindet, vom 12. Juni bis 12. Juli geplant. Eine Alternative wäre, die EM im Sommer 2021 auszutragen. Dafür müsste allerdings die Fifa die neu geschaffene Club-WM auf Eis zu legen. Eine zweite Möglichkeit wäre die Verlegung der EM in den Spätherbst oder frühen Winter dieses Jahres.

Andreas Rettig, der frühere Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, hatte am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF gesagt, dass angesichts des Terminchaos in den nationalen Ligen eine EM-Absage im Sommer «zwingend» erforderlich sei.

10.37 Uhr

Eishockey: WM vor Absage

Die Eishockey-Weltmeisterschaft in der SChweiz (8. bis 24. Mai) wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie immer unwahrscheinlicher. «Die Zeichen verdichten sich, dass das Turnier nicht stattfindet. Aber jetzt wäre es für eine definitive Absage noch zu früh», sagte der Präsident des Weltverbandes IIHF, René Fasel, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Ich gehe davon aus, dass wir bezüglich der WM spätestens in zwei Wochen Klarheit haben.»

Für Dienstag hat der Weltverband eine Telefonkonferenz zu dem Thema angesetzt. Fasel sagte aber, dass es nicht in den Händen der IIHF liege, ob die WM durchgeführt wird. «Der Entscheid liegt bei Bund und Kantonen. Noch arbeiten wir so weiter, dass ab dem 8. Mai in Zürich und Lausanne gespielt werden könnte. Die Hoffnung stirbt zuletzt.»

10.10 Uhr

Radsport: Dreiwöchige Rennpause verhängt Der Radsport-Weltverband (UCI) hat nun ebenfalls länderübergreifende Maßnahmen wegen des Coronavirus ergriffen. Alle Wettbewerbe bis mindestens 3. April werden per sofort abgesagt. Die Wertungen in allen Disziplinen (Strasse, Bahn, Mountainbike etc.) werden mit Stand vom 15. März eingefroren, um Chancengleichheit zu gewährleisten, teilte die UCI mit. Bezüglich der Olympia-Qualifikation, die für Mountainbike und BMX noch läuft, wurde das Internationale Olympische Komitee angefragt, die Qualifikationsperiode rückwirkend per 3. März zu beenden.

9.52 Uhr

Fußball: Rooney kritisiert Regierung und Fußball-Bosse

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney hat scharfe Kritik an der Politik und den Verantwortlichen der englischen Fußball-Ligen für deren Umgang mit der Coronavirus-Pandemie geübt. «Warum haben wir bis Freitag gewartet? Warum musste erst (Arsenal-Trainer) Mikel Arteta krank werden, damit im englischen Fußball das Richtige getan wird?», fragte Rooney am Sonntag in einer Kolumne der britischen Zeitung «The Times».

Die Entscheidung, den Spielbetrieb zu unterbrechen, sei viel zu spät gefallen, beklagte der 34-Jährige, der als Spieler-Trainer bei Zweitligist Derby County unter Vertrag steht. «Bis dahin hatte man das Gefühl, Fußballer in England wurden wie Versuchskaninchen behandelt», schrieb Rooney. «Der restliche Sport – Tennis, Formel 1, Rugby, Golf, Fußball in anderen Ländern – alles wurde gestoppt, und uns wurde gesagt, wir sollen weitermachen. Ich glaube, viele Fußballer haben sich das gefragt: Hat das irgendwas mit dem Geld zu tun, um das es hier geht?»

9.35 Uhr

Fußball: LaLiga hat ersten Corona-Fall

In der ersten Fußball-Liga Spaniens haben sich die ersten Profis mit dem neuen Coronavirus infiziert. Insgesamt fünf Spieler des FC Valencia seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte der Club am Sonntag mit. Alle Betroffenen seien isoliert zu Hause und leisteten den Anweisungen der Ärzte Folge, hieß es. Die fünf seien in einem «guten gesundheitliche Zustand».

Valencia hatte zuletzt in der Champions League gegen die italienische Überraschungsmannschaft Atalanta Bergamo gespielt und den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Bergamo liegt in einer der am stärksten vom Virus betroffenen Gegenden Europas.