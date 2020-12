Ausgangs-​​Beschränkungen in Bayern ab Mittwoch

Bayern will seine Corona-Beschränkungen vom kommenden Mittwoch an bis zum 5. Januar verschärfen. Dazu zählen Ausgangsbeschränkungen, nach denen Wohnungen nur aus triftigem Grund verlassen werden dürfen, wie Ministerpräsident Markus Söder nach einer Sondersitzung seines Kabinetts in München sagt.

Lockerungen bei Zusammenkünften gelten nur für Weihnachten, aber nicht für Silvester. In Hotspots mit ab 200 Inzidenzfällen gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Der Landtag solle am Dienstag darüber beraten.

Vor den Medien präsentierte Söder einen 10-Punkte-Plan:

- Katastrophenfall für ganz Bayern.

- Allgemeine Ausgangsbeschränkungen für ganz Bayern. Die Wohnung darf nur aus triftigem Grund verlassen werden.

- Bei Hotspots gilt ab 21 Uhr eine Ausgangssperre.

- Es dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Ausnahme: die Weihnachtstage vom 23. bis 26. Dezember.

- Kein Alkoholkonsum im Freien.

- Wer zuhause arbeiten kann, soll dies tun.

- Mitarbeiter von Alters- und Pflegeheimen müssen zweimal pro Woche zum Test.

- Die Geschäfte bleiben geöffnet, pro 20 Quadratmeter darf nur ein Kunde rein.

- Ab 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner müssen Schüler ab der 8. Klasse in den Distanzunterricht.

- Kleiner Grenzverkehr wird ausgesetzt. Familien dürfen reisen, alle anderen brauchen einen negativen Test oder müssen in Quarantäne.

(L'essentiel/REUTERS)