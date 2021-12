Großbritannien beklagt ersten Omikron-​​Toten

Mindestens ein mit Omikron infizierter Patient sei gestorben, sagte Premierminister Boris Johnson am Montag in London. Die neue Corona-Variante breite sich mit «phänomenaler» Geschwindigkeit aus, «wie wir es noch nicht erlebt haben», sagte Gesundheitsminister Sajid Javid dem Sender Sky News. Die Zahl der Neuinfektionen verdoppelt sich derzeit alle zwei bis drei Tage.

Die neue Virus-Variante mache inzwischen bereits rund 40 Prozent der Corona-Infektionen aus, die Zahl der Krankenhauseinweisungen steige, sagte Johnson bei einem Besuch in einem Impfzentrum in der britischen Hauptstadt.

Der Premierminister hatte die Omikron-Ausbreitung am Sonntagabend in einer Fernsehansprache zum «Notfall» erklärt und von einer auf das Land zurollenden «Flutwelle» gesprochen. Angesichts der Lage erhöhten die Behörden die Corona-Warnstufe auf die zweithöchste Stufe.

Wissenschaftliche Studie zur Schwere der Omikron-Verläufe

Nach der starken Ausbreitung in Südafrika hatte es zunächst die Hoffnung gegeben, die neue, wohl hochansteckende Variante könne womöglich mildere Verläufe hervorrufen als die bisher bekannten. Allerdings ist der Altersdurchschnitt in Südafrika auch deutlich niedriger als in vielen westlichen Ländern. Zur Schwere der Verläufe bei Omikron laufen derzeit etliche wissenschaftlichen Untersuchungen, bestätigte Ergebnisse gibt es noch kaum.

Die Kampagne für Auffrischungsimpfungen soll zudem beschleunigt werden, um möglichst vielen Erwachsenen schon vor Jahresende eine dritte Impfdosis zu verabreichen. «Wir sind ganz klar erneut in einem Wettrennen zwischen dem Virus und dem Impfen», sagte Gesundheitsminister Javid.

Die Regierung werde «alle verfügbaren Mittel» in die Impfkampagne stecken. Ursprünglich hatte London das Ziel ausgegeben, bis Ende Januar jedem erwachsenen Briten ein Booster-Angebot zu machen, dies wurde nun um einen Monat vorgezogen. Geplant sind Impfungen rund um die Uhr.

(L'essentiel/dpa/fos)