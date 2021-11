Österreich führt ab Februar die Impfpflicht ein

In Österreich haben Kanzler Alexander Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein mit den Landeshauptleuten seit Donnerstagabend über die weiteren Corona-Maßnahmen beraten. Am Freitagmorgen nun die Gewissheit: Die Regierung schickt das ganze Land ab Montag in den Lockdown.

Zudem wird ab Februar 2022 die Impfpflicht eingeführt.

Das Land leidet unter einer massiven vierten Corona-Welle. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 1000.

(L'essentiel/Konstantin Furrer)