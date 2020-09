Indien hat jetzt am zweitmeisten Coronafälle

Am Montag verzeichnete das indische Gesundheitsministerium 90.802 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und hatte damit mehr als 4,2 Millionen Fälle insgesamt registriert. Indien überholte Brasilien, nur die USA mit ihren mehr als sechs Millionen Fällen sind noch stärker in der Pandemie betroffen. Bei der Zahl der Todesfälle nach einer Virusinfektion steht Indien weiter an Platz drei mit 71.642 Opfern.

In den vergangenen vier Wochen hat Indien mehr als zwei Millionen neue Fälle entdeckt und das Virus greift nach und nach in kleinere Städte und Gemeinden über. Dennoch bleibt die indische Regierung bei dem Kurs, Corona-Beschränkungen zu lockern, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Am Montag etwa nahm die Delhi Metro nach fünf Monaten wieder ihren Betrieb auf, ein Schnellstreckennetz, das die Hauptstadt Neu Delhi mit den umliegenden Gebieten verbindet. Es durften lediglich Personen in die Züge, die frei von Symptomen waren. Masken, Abstand zu anderen Reisenden und Temperaturüberprüfungen waren verpflichtend. Vor der Schließung im März transportierten die Züge durchschnittlich 2,6 Millionen Passagiere täglich, es ist das größte Schnellverkehrssystem im Land.

(L'essentiel/DPA)