Impfschutz ist 28 Tage nach zweiter Dosis optimal

Die Impfung gegen das Coronavirus begann in Luxemburg am 28. Dezember 2020, und seither haben mehr als 417.000 Menschen zwei Dosen des Impfstoffs erhalten, also ein komplettes Impfschema. Am Montag zog das Gesundheitsministerium über die ersten sechs Impf-Monate bis zum 15. Juni Bilanz. In diesem Zeitraum war der am häufigsten verwendete Impfstoff der von BioNTech/Pfizer, gefolgt von AstraZeneca, Moderna und Johnson & Johnson.

«Am 15. Juni hatte fast die Hälfte der Bevölkerung ab 16 Jahren mindestens eine Dosis erhalten, und ein Drittel bereits die zweite Dosis», heißt es in dem Bericht. Die beste Durchimpfungsrate ist bei Personen ab 70 Jahren zu verzeichnen, insbesondere bei Heim-Bewohnern (84 Prozent). «Ein guter Schutz wird ab dem 28. Tag nach der Verabreichung einer vollständigen Impfung nachgewiesen», berichtet das Gesundheitsministerium. Dadurch werden die tatsächlichen Infektionen um 85 Prozent reduziert, die Krankenhausaufenthalte um 99 Prozent und die Zahl der Todesfälle bei den über 70-Jährigen um 92 Prozent.

«Bei vollständig geimpften Personen dieser Altersgruppe ist das Risiko, sich anzustecken, also fast neunmal geringer und die Zahl der Krankenhausaufenthalte zehnmal niedriger».

(nc/L'essentiel)