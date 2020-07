Bis Ende Juli könnte Luxemburg 8000 Fälle haben

Research Luxembourg hat in einem am Sonntag veröffentlichten Bericht den Anstieg der Neuinfektionen in Luxemburg thematisiert und dabei einen Blick in die Zukunft geworfen, falls sich der aktuelle Trend fortsetze. Die Forschungs-Initiative rechnet bereits diese Woche mit einem Anstieg auf 200 Neuinfektionen pro Tag. Für Ende Juli prognostiziert man bis zu 400 neue Covid-19-Fälle täglich.

Daraus leitet die Publikation ab, dass die Gesamtzahl der registrierten Infektionen bereits am 29. Juli die 8000er-Grenze knacken könnte. Derzeit sind lediglich 4591 Infektionen in Luxemburg (5639 inkl. Nichtansässige) registriert. Da der Reproduktionswert im Großherzogtum über 1 liegt, rechnet Research Luxembourg mit einem weiteren Anstieg der Kurve, da jeder Infizierte mehr als eine weitere Person ansteckt.

Wenn die Regierung nicht mit weiteren Maßnahmen gegensteuere, rechnet Research Luxembourg bereits Ende August mit einer Überlastung des Gesundheitssystems. Der vollständige Bericht kann HIER heruntergeladen werden.

(L'essentiel)