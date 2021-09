182 weitere Corona-​​Fälle im Saarland

Im Saarland sind innerhalb eines Tages 182 neue Coronavirus-Infektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, stieg auf 90,9, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag (Stand 3.14 Uhr) mitteilte. Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 88,8 gelegen. In Verbindung mit der Corona-Pandemie wurde ein weiterer Todesfall gemeldet.

In zwei Landkreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen wieder über 100. Der Kreis Saarlouis weist derzeit eine Inzidenz von 109,9 aus, nach dem diese am Mittwoch noch bei 101,2 gelegen hatte. Im Saarpfalzkreis ist die Inzidenz dagegen mit 100,2 im Vergleich zum Vortag (101,7) leicht gesunken. Seit Beginn der Pandemie wurden im Saarland 44.756 bestätigte Corona-Infektionen gezählt. 1035 Menschen starben an oder mit dem Erreger.

Auf den Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser lagen nach Daten des Divi-Registers vom Donnerstag (Stand 06.19 Uhr) 28 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Elf von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

(L'essentiel/DPA )