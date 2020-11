Leidest Du an Corona, Grippe oder einer Erkältung?

Wenn es draußen immer ungemütlicher wird, steigt auch die Zahl der Infekte. Nicht umsonst gelten Herbst und Winter als typische Erkältungs- und Grippezeit. Im Jahr 2020 ist mit Covid-19 noch eine weitere Infektionskrankheit hinzugekommen, die vor allem – aber nicht nur – für Vorerkrankte ein Risiko darstellen kann.

Das Problem: Zu Beginn der Covid-19-Erkrankung ähneln deren Symptome denen von Erkältung und Grippe. Für Laien ist es somit kaum möglich, zu erkennen, welcher Erreger für die Beschwerden verantwortlich ist. Eindeutig lässt sich eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nur mittels PCR-Tests oder den neu zugelassenen Corona-Schnelltests klären.

Geschmacks- und Geruchsverlust

Um einschätzen zu können, ob man eher an einer Grippe, einer Erkältung oder tatsächlich an Covid-19 leidet, ist auf jeden Fall geraten, die eigenen Symptome im Blick zu behalten und sich im Zweifelsfall für einen Corona-Test anzumelden und sich gegebenenfalls vorsorglich zu isolieren, um keine anderen Menschen anzustecken und zu gefährden.

Welche frühen Symptome auf Covid-19 hindeuten und welche eher für Grippe oder Erkältung sprechen, erfährst Du in der Bildstrecke.

Bei welchem Krankheitsanzeichen ein Corona-Test nahezu zwingend ist, haben Forschende um Rachel Batterham von der University College London (UCL) Anfang Oktober im Fachjournal Plos Medicine beschrieben. Ihnen zufolge ist Geruchs- und/oder Geschmacksverlust ein nahezu untrüglicher Hinweis auf Covid-19.

«Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn ein sehr zuverlässiger Indikator dafür ist, dass jemand wahrscheinlich Covid-19 hat», so Batterham. In der Studie seien vier von fünf Personen, die zuvor einen solchen erlebt hatten, positiv auf Covid-19-Antikörper getestet worden, heißt es in einer Mitteilung. Husten und Fieber dagegen hatten die wenigsten.

Maßnahmen müssen angepasst werden

Laut den Forschenden sollten die neuen Erkenntnisse bei den Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung von Sars-CoV-2 «stärker berücksichtigt werden». Bis anhin würden die wenigsten Länder eine Selbstisolierung und Tests aufgrund eines akuten Geruchs- und Geschmacksverlustes empfehlen. Die Studie lege jedoch nahe, «dass ein übermäßiges Vertrauen auf Husten und Fieber als Hauptsymptome von Covid-19 falsch sein könnte».

Es sei an der Zeit, dass der Verlust der zwei Sinne «dringend weltweit als ein Schlüsselsymptom erkannt werden muss». Studienleiterin Batterham konkretisiert: «Eine frühe Selbsterkennung der Covid-19-Symptome durch die Öffentlichkeit sowie eine schnelle Selbstisolierung und PCR-Tests sind von entscheidender Bedeutung, um die Ausbreitung der Krankheit zu begrenzen.»

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)