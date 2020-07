Corona-​​Impfstoff wird an 30.000 Menschen getestet

Die Uhr tickt. Denn der Kampf um den ersten wirksamen Corona-Impfstoff am Markt ist in vollem Gange. Klar, denn für die Pharmaindustrie geht es um Millionen, wenn nicht Milliarden Euro. Der US-Konzern Moderna ist mit seinem Impfstoff in der klinischen Phase-III, das heißt, dass der von den Forschern entwickelte Impfstoff nun an freiwillgen Testpersonen ausprobiert werden soll.

Konkret sollen aller Voraussicht nach bis zu 30.000 Testpersonen an der Studie teilnehmen. Bei Phase-III-Studien wird getestet, ob ein Impfstoff tatsächlich vor einer Infektion schützt. Bei der Vakzine handelt es sich nicht um den einzigen Stoff, der so weit fortgeschritten ist. Laut Weltgesundheitsorganisation befindet sich eine Handvoll weitere Stoffe in einem solch fortgeschrittenen Stadium.

Mehr Antikörper entwickelt, als Corona-Patienten

Die bisher durchgeführten Tests verliefen vielversprechend. Denn die Probanden haben laut der zuständigen Gesundheitsbehörde NIH Antikörper gegen den Erreger des Coronavirus (SARS-Cov-2) gebildet. Allerdings war das bisherige Sample mit 45 Teilnehmern im Alter von 18 bis 55 Jahren überschaubar.

Die Testpersonen bekamen innerhalb von acht Wochen zwei Injektionen und entwickelten mehr Antikörper, als Personen, die an Covid-19 erkrankt waren. Trotz den positiven Testergebnissen ist unklar, wann mit eindeutigen Ergebnissen zu rechnen ist. Einige Probanden werden den Impfstoff wohl erst Ende November erhalten. In der Aussendung der Biotech-Firma ist allerdings die Hoffnung von einem «sicheren und wirksamen Impfstoff», der Ende 2020 an die US-Bevölkerung verteilt wird, die Rede. Die WHO ist etwas skeptischer, spricht von einer flächendeckenden Impfung bis Mitte 2021.

(L'essentiel/mr)