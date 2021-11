Diese Regeln gelten in Österreich ab Montag

Angesichts der steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen hat die österreichische Regierung einen neuen landesweiten Lockdown angekündigt, der auch für Geimpfte gilt. Was heißt das für die Bewohnerinnen und Bewohner konkret?

Der bundesweite Lockdown wird von null bis 24 Uhr gelten und dauert vorerst 20 Tage. Nach den ersten zehn Tagen wird der Stand evaluiert. Das heißt, der Lockdown dauert vorerst längstens bis 12. Dezember und könnte danach für Ungeimpfte weiter andauern. Es gilt FFP2-Maskenpflicht ab Montag in geschlossenen Räumen. Die Bundesregierung empfiehlt allen Arbeitgebenden dringend Homeoffice, für Angestellte im Bundesdienst ist Arbeiten von zu Hause – wo möglich – Pflicht.

Kulturbetriebe, Gastronomie und Läden bis auf Supermärkte und Apotheken sollen geschlossen werden. Schülerinnen und Schüler werden weiter Präsenzunterricht haben. Für alle Schulstufen gilt Maskenpflicht in den Gebäuden, Kinder dürfen ohne ärztliches Attest zu Hause bleiben. Die Bundesregierung appelliert an die Schulen, Schülerinnen und Schüler zu Hause zu betreuen, dort wo dies möglich ist, schreiben die österreichischen Medien übereinstimmend.

Den privaten Raum dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner nur in Ausnahmen verlassen. Dazu gehören die Fahrt zur Arbeit und Einkäufe zur Deckung der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens. Auch die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen ist erlaubt sowie der Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung.

Das Haus verlassen darf man auch für die Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie zu Ausübung familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten, für Behördengänge mit Termin und Gerichtstermine und Wahlen sowie Demonstrationen.

(L'essentiel/Philippe Coradi)