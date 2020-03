Till Lindemann wegen Corona auf Intensivstation

Medienberichten zufolge ist «Rammstein»-Sänger Till Lindemann am Coronavirus erkrankt. Laut der «Bild»-Zeitung liegt er in einem Krankenhaus in Berlin auf der Intensivstation. Zuletzt trat er am 15. März als Solosänger in Moskau in Russland auf. Direkt danach flog Lindemann zurück nach Berlin.

Bei der Ankunft fiel auf: Der deutsche Musiker hat extrem hohes Fieber. Er kam sofort ins Krankenhaus, wo er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Da zudem eine Lungenentzündung festgestellt wurde, kam er sofort auf die Intensivstation. Zwischenzeitlich sei er sogar in Lebensgefahr gewesen. Mittlerweile soll es ihm aber wieder besser gehen.

Till Lindemann ist 56 Jahre alt und bekannt als Frontsänger und Textdichter der Musikgruppen Rammstein und Lindemann.

(L'essentiel/red)