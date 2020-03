Noch keine Kontrollen an französischer Grenze

Wer dachte, dass Frankreich sich am Dienstagmittag komplett abschotten würde, war überrascht. Die strengen Eindämmungsmaßnahmen in Frankreich waren gegen 14 Uhr an der Grenze zu Luxemburg bei Longwy und Rodange noch nicht sichtbar. Das Gebiet und seine sonst um diese Zeit vollen Straßen war fast menschenleer, aber von kontrollierenden Polizeistreifen war nichts zu sehen.

Eigentlich hatte Frankreich angekündigt, 100.000 Polizisten zur Durchsetzung der Ausgangssperre zu mobilisieren. Ab Mittwoch sollen die Kontrollen und entsprechende Sanktionen in die Tat umgesetzt werden. Der heutige Dienstag sollte als kurze Übergangsphase fungieren.

(nc/L'essentiel)