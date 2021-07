Israel meldet mehr als 300 neue Corona-​​Fälle

Trotz hoher Impfquote steigen die Corona-Neuinfektionen in Israel weiter an. 307 Personen wurden am Vortag positiv getestet, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Zuletzt waren Anfang April mehr als 300 Corona-Neuinfektionen an einem Tag festgestellt worden.

Der größte Teil der Neuinfektionen steht im Zusammenhang mit der aggressiveren Delta-Variante. Bei den Infizierten handelt es sich laut Angaben des Ministeriums um jüngere Menschen. Vertreter des Gesundheitsministeriums erwarten in der kommenden Woche einen Anstieg auf 500 bis 600 Fälle pro Tag.

Flughafen könnte geschlossen werden

Innenministerin Ajelet Schaked hat bereits damit gedroht, den internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv erneut zu schließen, sollten die Neuinfektionen weiter steigen. Die Zahl der schwer an Covid-19 Erkrankten stieg nur leicht auf 29 an. Seit rund einer Woche ist in dem Land kein Todesfall mehr im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden.

Israel gilt wegen seiner erfolgreichen Impfkampagne als Vorzeigeland im Kampf gegen das Coronavirus. Von rund 9,3 Millionen Einwohnern haben 5,6 Millionen Menschen die erste Impfung erhalten, davon sind 5,2 Millionen bereits voll immunisiert. Dies entspricht 56 Prozent der Bevölkerung.

(L'essentiel/red)