Corona-​​Ausbruch bei Amazon – 60 Infizierte

Im deutschen Garbsen, Hannover, ist es im Verteilzentrum von Amazon zu einen Corona-Ausbruch gekommen. Dies bestätigte die Region Hannover auf Nachfrage der «HAZ». Bislang seien 60 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Laut Bericht waren bereits am Montag Angestellte des Gesundheitsamtes auf dem Gelände, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Nun werde das weitere Vorgehen besprochen, hieß es laut Behördensprecher Christoph Borschel.

In den letzten Wochen entstanden in Garbsen in zwei Seniorenheimen weitere Corona-Hotspots. Mehrere Bewohner und Mitarbeiter wurden infiziert. Nicht zuletzt deswegen waren die Fallzahlen in Garbsen, der zweitgrößten Stadt in der Region Hannover, zuletzt stark angestiegen.

(L'essentiel/Katja Fässler)