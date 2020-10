Pflegekräfte aus Grenzregion sind weiter willkommen

Auf beiden Seiten der belgisch-luxemburgischen Grenze und sogar in der gesamten Großregion sind Claude Schummers Worte nicht unbemerkt geblieben. Nachdem er am Mittwochmorgen RTL Luxembourg erklärt hatte, dass die Robert-Schuman-Krankenhäuser (HRS) vorerst keine französischen, belgischen oder deutschen Krankenpfleger mehr einstellen würden, bestätigte der Direktor des HRS dies am Donnerstag auch gegenüber TV Lux.

«Wenn sich jemand aus Belgien oder Frankreich spontan bei uns bewirbt, ist es uns nicht verboten, die Bewerber zu einem Gespräch einzuladen oder anzustellen», sagte Schummer in einer Videokonferenz im lokalen belgischen Fernsehen der Provinz Luxemburg. «Aber man hat uns gesagt, wir sollten in unseren Grenzländern (Frankreich, Belgien, Deutschland) nicht aktiv um Krankenhauspersonal werben. Was wir bisher auch noch nie getan haben».

« Belgier oder Franzosen sind immer willkommen, sich zu bewerben »

«Es ist das (luxemburgische) Gesundheitsministerium», erklärte Claude Schummer. Er vermutet, dass Gesundheitsministerin Paulette Lenert und die Regierung hinter dieser Ansage stehen. «Sie wollen keinen diplomatischen Präzedenzfall mit den Grenzländern schaffen», sagt Schummer. Demnach sollte kein Personal aus Nachbarländern abgeworben werden, die ebenfalls Probleme haben, Gesundheitspersonal zu rekrutieren. Zumal die Bedingungen (Gehalt und Beruf) in Luxemburg günstiger seien.

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Europäischen Union würde, so Claude Schummer gegenüber TV Lux, allerdings nie in Frage gestellt. «In Luxemburg bestehen Beamte des Ministeriums (für Gesundheit) darauf, dass diese Freizügigkeit (der Arbeitnehmer) weiterhin in Kraft bleibt.» Und sollte eine freie Stelle in Luxemburg ausgeschrieben sein, «sind Belgier oder Franzosen immer willkommen, sich zu bewerben».

(fl/L'essentiel)