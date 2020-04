Regierung halbiert zur Sicherheit alle Schulklassen

Dass in den Schulen des Großherzogtums ab dem 4. Mai wieder unterrichtet wird, erklärte Premierminister Xavier Bettel (DP) bereits am gestrigen Donnerstag. Nun gab Bildungsminister Claude Meisch einen tieferen Einblick in die Pläne der Regierung. So sind die Schüler, die kurz vor ihren Prüfungen stehen, die ersten, die in die Klassensäle zurückkehren sollen. Danach folgen am 11. Mai die restlichen Schüler der Sekundarstufe – und schließlich, am 25. Mai, öffnen auch wieder die Grundschulen sowie die Kindergärten und -krippen. Auch die Musikschulen des Landes dürfen wieder zum 11. Mai unter Berücksichtigung der Auflagen öffnen. «Ältere Schüler können sich besser an die Vorsichtsmaßnahmen halten», begründete Meisch diesen Beschluss. Trotz des turbulenten Schuljahrs werde nicht am geplanten Start der Sommerferien gerüttelt.

Um die Klassen möglichst klein zu halten, setzt das Bildungsministerium auf den «alternierenden Unterricht». Das heißt, dass die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt werden: Eine Lerngruppe, die in der Schule neuen Stoff von den Lehrkräften vermittelt bekommt und eine Übungsgruppe, die den Stoff zu Hause wiederholt und vertieft. Deshalb hält die Regierung auch weiterhin an den Online-Plattformen fest. Die Gruppen wechseln nach einer bestimmten Zeit. Für den Zeitraum, in dem der alternierende Unterricht stattfindet, soll eine Notfallbetreuung für kleine Kinder eingerichtet werden.

Vorerst kein Sportunterricht

Mithilfe dieser Strategie könne der Sicherheitsabstand von zwei Metern in den Klassenräumen gewährleistet werden, da nur die Hälfte der Schüler anwesend sind. Das Tragen eines Mundschutzes sei in den Klassensälen freiwillig, in den Schulbussen und an anderen Orten, an denen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, jedoch obligatorisch. Weil sich die beiden Gruppen nicht gemeinsam an einem Platz aufhalten sollen, bleiben die Kantinen zunächst geschlossen. Auch auf den Fluren der Schulen würden bestimmte Regeln eingeführt, damit sich die Gruppen nicht über den Weg laufen. Pausen soll es dennoch weiterhin geben.

Wie Meisch erklärte, fällt der Sportunterricht weiterhin aus, da währenddessen die Sicherheit nicht aufrecht erhalten werden könne. Für Schüler und Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, gibt es weiterhin keine Anwesenheitspflicht. Sie können von zu Hause aus den Unterricht gestalten oder an ihm teilnehmen.

Keine komplette Quarantäne bei Ansteckung

Die Abschlussprüfungen sollen ab dem 25. Mai in mehreren Etappen geschrieben werden, um die Sicherheitsabstände einhalten zu können. Andere Prüfungen starten wieder am 11. Mai. Wiederholungstermine sind hier für den 18. Mai angesetzt. Wie der Minister betonte, seien die Abschlüsse in diesem Jahr «absolut gleichwertig» mit denen aus anderen Jahrgängen.

Sollte sich ein Schüler mit dem Coronavirus infizieren, werde nicht die gesamte Klasse oder die gesamte Schule unter Quarantäne gestellt, sondern nur der erkrankte Schüler. Sein Umfeld werde jedoch sofort auf das Virus getestet.

Die Spiel- und Sportplätze Luxemburgs bleiben nach Meischs Angaben weiterhin geschlossen, weil dort oft Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Gruppen aufeinandertreffen.

(L'essentiel)