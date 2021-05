Das Covid-​​Gesetz lässt Luxemburgs Justiz rotieren

Missachtete Ausgangssperre, vergessene Maske, verbotene Versammlungen: Fast 8000 Verwarnungen wegen Verstößen gegen das Covid-Gesetz hat die Police Grand-Ducale seit Beginn der Pandemie in Luxemburg ausgesprochen. Dazu gesellen sich 670 Protokolle, die wegen sofortigen Widersetzens, schweren Verstößen oder Verstößen Minderjähriger erstellt wurden. Und Bußgelder der Zollbehörde.

Insgesamt 23.400 Kontrollen hat die Polizei in 15 Monaten im Rahmen der Corona-Maßnahmen durchgeführt. Ebenso wie die Vorschriften haben sich mit der Zeit auch die Bußen geändert: Das «Basis-Bußgeld» hat sich Ende Dezember von 145 auf 300 Euro mehr als verdoppelt. Dem Gesetz zuwiderhandelnde Restaurants und Bars riskieren 4000 Euro. Seit März 2020 müssen sich die Gerichte mit diesen Streitigkeiten befassen. Bevor die Strafgerichte sich den Fällen widmen, müssen sie von Rechtspflegern und Richtern bearbeitet werden. «Das führt zu einer gewissen Überlastung», gibt die Justizbehörde zu. «In der Kanzlei der Staatsanwaltschaft des Bezirks Luxemburg sind zwei Personen praktisch hauptamtlich mit diesen Rechtsfällen befasst. Bei der Staatsanwaltschaft Luxemburg befassen sich zwei Richter damit.»

«Viele wissen gar nicht, dass sie widersprechen können»

Im Jahr 2020 wurde in Luxemburg und Diekirch fast 1000 Mal das Bußgeld auf 290 Euro – nach Ende Dezember auf 600 Euro – verdoppelt: Für bereits verhängte Strafen, die nach 30 Tagen nicht gezahlt wurden. Bei der Justiz gingen 45 schriftliche Beschwerden dagegen ein. Bis Ende Dezember wurden rund 50 Urteile gesprochen, 23 davon in Diekirch. 22 endeten mit Verurteilungen zu Strafen zwischen 150 und 500 Euro, eines ergab einen Freispruch. 78 Fälle waren in Luxemburg bis Ende des Jahres bereit für eine Anhörung. Unter anderem wurden 80 Bußgelder für die Nichteinhaltung der Regeln an den Stränden des Obersauer-Stausees vor Gericht behandelt. Das Strafgericht hatte die Betroffenen freigesprochen, allerdings legte die Staatsanwaltschaft Einspruch ein und gewann den Prozess.

Theoretisch könnten aber noch mehr Fälle vor Gericht landen. «Viele Leute wissen gar nicht, dass sie widersprechen können. Außerdem sieht das Gesetz vor, dass eine Kaution in Höhe des Bußgeldbetrages zu hinterlegen ist. Das ist beispiellos und schreckt viele vor Einsprüchen ab», sagt Rechtsanwalt Christian Bock, der selbst einige solcher Fälle bearbeitet.

(nm/L'essentiel)