Mehr als 18 Prozent der Neuinfizierten sind Geimpfte

Die dritte Woche in Folge ist die Zahl der Corona-Infektionen in Luxemburg zurückgegangen, wie aus der Retrospektive des Gesundheitsministeriums am Mittwoch hervorgeht.

Von den derzeitigen Neuinfizierten waren 18,6 Prozent vollständig geimpft. Sie alle hatten zwei Dosen Pfizer, Astrazeneca oder Moderna, oder eine Einzeldosis Johnson erhalten. Zum Zeitpunkt der Infektionen liegen keine Informationen vor. Es sei nicht auszuschließen, dass einige sich noch vor der vollständigen Impfung mit dem Virus infiziert hätten.

Des weiteren verriet das Gesundheitsministerium gegenüber L'essentiel, dass von den 81,4 Prozent der neuen Fälle, die noch nicht vollständig geimpft waren, einige Personen auf ihre zweite Dosis warteten. «Da sie noch nicht vollständig geimpft waren, gehen wir davon aus, dass sie noch nicht genügend Antikörper aufgebaut hatten.»

