WHO-​​Team untersucht Kliniken und Märkte

Auf der Suche nach der Herkunft des Coronavirus hat ein Team der Weltgesundheitsorganisation einen der größten Märkte im chinesischen Wuhan besucht. Teammitglieder waren am Sonntag zu sehen, wie sie durch Abschnitte des Markts in Baishazhou liefen, einem sogenannten Wet Market, der während des 76-tägigen Lockdowns von Wuhan im vergangenen Jahr zum Verteilzentrum von Lebensmitteln in der Stadt wurde. Die WHO-Experten wurden begleitet von vielen chinesischen Beamten und Vertretern.

Bisher haben die WHO-Mitarbeiter zwei Krankenhäuser besucht, die zu Beginn des Corona-Ausbruchs in Wuhan im Zentrum standen und außerdem eine Museumsausstellung über Covid-19. Das Team besteht aus Experten mit Fachwissen über Tiermedizin, Virologie, Lebensmittelsicherheit und Epidemiologie. Dass Wissenschaftler bei einem einzigen Besuch den Ursprung eines Virus ermitteln können, gilt dennoch als unwahrscheinlich. Normalerweise braucht eine solche Ursprungsforschung Jahre.

Die Forschung ist zudem politisch brisant. China will nicht als Schuldiger dastehen wegen etwaigen Fehlern zu Beginn des Ausbruchs.

