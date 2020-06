Hält Drosten Covid-​​19 für «harmlose Erkältung»?

Covid-19 sei nicht schlimmer als eine Erkältung – das glauben manche Menschen Christian Drosten in der ORF-Nachrichtensendung ZIB2 sagen zu hören. Und sie schlussfolgern: Damit würde er zugeben, dass die Maßnahmen gegen Sars-CoV-2 überzogen seien.

Die so Denkenden wittern einen Skandal, schließlich habe man Derartiges noch nie von ihm gegenüber deutschen Medien sagen hören. Also muss es sich um eine Vertuschungsaktion handeln. Zum Beweis ihrer Theorie teilen sie das entsprechende Video im Netz:

Video ist echt

Das Video ist tatsächlich echt, wie Recherchen von Mimikama.at ergeben haben. Der österreichische Verein, der sich mit Themen rund um Internetmissbrauch und dessen Bekämpfung auseinandersetzt und auch Tipps zum Umgang mit Corona-Meldungen gibt, hat kurzerhand beim TV-Sender nachgefragt.

Ergebnis: Bei dem Video handelt es sich um einen Mitschnitt der Originalsendung, die am 24. April 2020 erstmals ausgestrahlt wurde.

Nicht ein, sondern viele Coronaviren

Dennoch gibt Drosten im österreichischen Fernsehen nichts zu, was er seinen deutschen Landsleuten verheimlicht: Zwar spricht er von einem möglichen harmlosen Verlauf, sofern sich über die Jahre eine Immunität einstellt. Allerdings bezieht er sich dabei nicht auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2, sondern auf schon lange bekannte Coronaviren – konkret auf jene, die Erkältungen auslösen können.

Wer also behauptet, Christian Drosten würde im Interview mit ORF-Mann geheime Informationen preisgeben, hat einfach nicht richtig zugehört. In Wahrheit berichtet er nur, dass es sich mit Covid-19 in Zukunft ähnlich verhalten könnte wie mit jenen Coronaviren, die Erkältungen auslösen: dass die Immunität der Menschen zunimmt und es in der Folge weniger schwere Krankheitsverläufe gibt.

Der Vorwurf, Drosten würde im ORF Informationen preisgeben, die er seinen Landsleuten vorenthält, ist auch noch aus einem anderen Grund nicht haltbar. Schließlich kann man die Mediathek des Senders – und damit auch den Originalmitschnitt des Drosten-Interviews – auch in Deutschland abrufen.

