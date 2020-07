Kroatien führt jetzt auch die Maskenpflicht ein

Zunächst sah es tatsächlich so aus, als ob das Coronavirus einen Bogen um Kroatien gemacht hätte. Kurzzeitig war die Zahl der Corona-Erkrankungen sogar auf Null gefallen. Seit Anfang Juli ist jedoch ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Täglich liegt die Zahl der Neuinfektionen im dreistelligen Bereich, aktuell sind über 1.000 Menschen an Corona erkrankt.

Urlaubsorte aber sicher

Kroatien will nun die weitere Verbreitung stoppen und setzt auf die Maskenpflicht. Seit Montag gilt in geschlossenen Räumen die Maskenpflicht. Das heißt: In Supermärkten, in Restaurants oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln muss der Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt werden.

Urlauber sollten jetzt aber nicht in Panik verfallen. Die Behörden verweisen darauf, dass die hohen Zahlen auf regionale Cluster zurückzuführen sind. Die meisten Hotspots befinden sich weit entfernt von den touristischen Gebieten, wie zum Beispiel im Osten Slawoniens. In den Tourismus-Gebieten, wie Sibenik, wurde seit Tagen keine einzige Infektion bestätigt.

(L'essentiel/slo)