Booster für Briten drei Monate nach Zweitimpfung

Großbritannien will wegen der Verbreitung der Omikron-Variante allen Erwachsenen bereits drei Monate nach ihrer zweiten Corona-Impfung eine Booster-Dosis anbieten. Das teilte das zuständige Impfkomitee am Montag in London mit.

Die Experten und Expertinnen empfahlen Drittimpfungen für alle Erwachsenen mit einem Abstand von mindestens drei Monaten nach der zweiten Dosis. Dies werde den Schutz vor der Omikron-Variante erhöhen, da dieser ersten Erkenntnissen zufolge bei einem höheren Antikörper-Level besser sei, hieß es von den Experten.

Neun Omikron-Fälle in Großbritannien

Bislang konnten in Großbritannien nur über 40-Jährige eine Booster-Impfung buchen und dies auch erst sechs Monate nach ihrer zweiten Dosis. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte die zunächst im Süden Afrikas entdeckte Omikron-Variante als «besorgniserregend» ein.

In Großbritannien sind bislang neun bestätigte Fälle bekannt.

(L'essentiel/DPA/mur)