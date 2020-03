«Als meine Freundin am vergangenen Montag erfahren hat, dass sie sich infiziert hat, war das natürlich nicht einfach», sagt Christophe Biraud aus Frisingen. Er und seine Freundin haben sich beide mit dem Coronavirus infiziert. «Nach ihrer Diagnose war ich nicht überrascht, dass ich mich ebenfalls angesteckt hatte. Zumal ich bereits Symptome hatte», so Christophe weiter.

Seine Körpertemperatur erreichte beinahe 39 Grad «und das Atmen fiel mir viel schwerer», beschreibt der Franzose die heftigsten Symptome von Covid-19. Erst als er bereits richtig krank war, wurde ihm klar, dass er schon sehr viel früher seinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren hatte. «Außerdem hatte ich Kopfschmerzen und Durchfall», sagt Christophe.

Nun ist der 48-Jährige mit seiner Freundin in Quarantäne. «Wir haben uns scheinbar gut aufeinander abgestimmt. Wir hatten noch nie gleichzeitig schlechte Phasen. Dadurch konnten wir uns gegenseitig unterstützen. Die Krankheit fühlt sich jeden Tag anders an», erklärt der Erkrankte.

« Wir werden in Luxemburg sehr gut versorgt »

«Jeder Tag ist anders. Es kann sein, dass zwei Stunden lang alles in Ordnung ist und ich danach fünf Stunden lang völlig kaputt bin. Dann fühlt es sich an, wie eine schwere Grippe», so der Informatiker, der aus den Homeoffice arbeitet – «in meinem Tempo», wie er betont.

Christophe ist mit der Versorgung durch das luxemburgische Gesundheitssystem zufrieden. «Der Arzt hat mich relativ kurz nach dem Test angerufen und mir gesagt, dass ich positiv bin. Zwei Tage später wurde ich untersucht. Auch das Gesundheitsministerium hat sich mit uns in Verbindung gesetzt. In Luxemburg ist man wirklich in guten Händen», sagt Christophe.

Nun bleibt Christophe und seiner Freundin nichts anderes übrig, als abzuwarten. «Wir brauchen Ruhe, Paracetamol und heißen Tee. Anfang April werden wir wieder untersucht», so der Covid-19-Patient. Die Angst vor möglichen Komplikationen sei vor allem zu Beginn der Erkrankung sehr präsent gewesen. «Am Anfang hatten wir Angst. Dann haben wir aber gemerkt, dass es langsam bergauf geht», sagt der Frisinger.

(th/L'essentiel)