Doppel-​​Mutation breitet sich in Indien rasant aus

Indien ächzt unter dem Coronavirus. Laut Informationen der Times of India wurden am Freitag fast 60.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 257 Menschen starben daran. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich bereits 11.850.000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, über 160.000 sind gestorben.

Nun kämpft Indien mit einem weiteren Problem. Eine heimtückische Doppel-Mutation des Virus, die sich aus der britischen und der südafrikanischen Variante zusammensetzt, breitet sich im Land aus. «Wir haben die Doppel-Mutation in 206 Fällen aus der Region Maharashtra nachweisen können, in neun Fällen in Delhi und auch in anderen Regionen», erklärt Sujeet Kumar Singh vom indischen «National Centre for Disease Control». In der Region Nagpur seien 20 Prozent der Fälle Doppel-Mutationen.

«Völlig sorglos»

Die Region Maharashtra mit der Millionenmetropole Mumbai ist besonders vom neuerlichen Anstieg der Fallzahlen betroffen. Zwei Drittel aller Neuinfektionen Indiens stammen aus dieser Region. Deshalb werden am Bahnhof Mumbai nun stichprobenartig Corona-Tests durchgeführt. «Man hat den Eindruck, die Leute sind völlig sorglos gegenüber Covid-19», beklagt sich Afreen Khan, eine Ärztin des mobilen Testzentrums gegenüber der deutschen Tagesschau.

Indien will bis Mitte des Jahres 300 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft haben. Das asiatische Land hat fast 1,4 Milliarden Einwohner, was es auf die Bevölkerung betrachtet zum zweitgrößten Land weltweit macht. Um mit dem Impfen möglichst rasch vorwärtszukommen, hat die Regierung nun die Regeln gelockert: Neu dürfen sich auch alle über 45-Jährigen und Personen ohne Vorerkrankungen impfen lassen.

(L'essentiel/Reto Heimann)