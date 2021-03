Zahl der Todesopfer steigt im Großherzogtum

Zwar werden in Luxemburg inzwischen wieder weniger Neuinfektionen festgestellt, allerdings nimmt sowohl die Zahl der hospitalisierten Patienten als auch die der Todesopfer zu. Das offenbart die jüngste Bilanz der Corona-Situation im Großherzogtum. In der vergangenen Woche ist die Zahl der positiven Covid-19-Tests und Kontaktfälle um mehr als 9 Prozent gesunken. Auch die Anzahl der durchgeführten Tests ist um 4,3 Prozent zurückgegangen.

Diese positive Entwicklung steht in Kontrast mit der Situation in den Krankenhäusern. Hier ist nämlich ein deutlicher Anstieg der Einweisungen festgestellt worden (86 auf der Normal- und 21 auf der Intensivstation gegenüber 68 und 18 in der Vorwoche). Einen besonders hohen Anstieg gibt es indes bei des Todesfällen. In der vergangenen Woche sind 24 Menschen an den Folgen des Virus gestorben, doppelt so viele wie in der vorherigen Woche.

Allein in den letzten fünf Tagen sind 21 Personen dem Virus erlegen. Zuletzt war dies zum Höhepunkt der zweiten Welle Ende letzten Jahres der Fall. Das Durchschnittsalter der in der vergangenen Woche Verstorbenen liege weiterhin bei 84 Jahren.

