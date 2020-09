Regierung will «weder lockern noch verschärfen»

In den letzten Tagen wurden nicht nur in Luxemburg, sondern auf der ganzen Welt wieder steigende Infektionszahlen in Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Es gebe deshalb keinen Anlass, an den derzeit geltenden Maßnahmen im Großherzogtum zu rütteln, wie Premierminister Xavier Bettel (DP) am Dienstag zu Beginn der Pressekonferenz erklärte. «Die Maßnahmen können nicht gelockert werden, sie müssen aber auch nicht verschärft werden», sagte der Staatschef.

Hierzulande seien in den vergangenen Wochen der Großteil – etwa ein Drittel – der Neuinfektionen unter den Reiserückkehrern festgestellt worden. «Wir werden unsere Teststrategie und die Kontaktverfolgung weiterhin fortführen und die Lage genau beobachten. Bettel sei überzeugt, dass die Pandemie so wirksam bekämpft werden kann. In den Krankenhäusern bestehe weiterhin kein Problem. «Die Zahl der Patienten ist momentan auch auf den Intensivstationen klein. Dass das so bleibt, ist weiterhin das Hauptziel unserer Corona-Strategie», so der Premier weiter.

Keine größeren Infektions-Cluster

Im Anschluss erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), dass das Infektionsgeschehen in Luxemburg zurzeit unter Kontrolle sei. Allerdings sei es auch Tatsache, dass das Land im EU-Vergleich auf Platz vier stehe, was die Neuinfektionen angeht: In Europa würden nur in Spanien, Frankreich und Tschechien prozentual mehr Menschen positiv getestet. «Das ist nicht gut, aber unser Gesundheitssystem verkraftet das», sagte Lenert. Andere Indikatoren seien allerdings positiv zu bewerten – wie zum Beispiel das deutlich gesunkene Durchschnittsalter der Erkrankten und die damit zusammenhängende niedrige Zahl schwerer Krankheitsverläufe.

Größere Infektionscluster seien nicht festgestellt worden. In acht «Betrieben und Strukturen» seien jedoch mehrere Infektionen nachgewiesen worden. «Infektionsketten rasch zu unterbrechen ist nach wie vor das beste Mittel, um gegen die Ausbreitung des Virus vorzugehen», erklärte die Ministerin und sprach sich damit auch für die Strategie des Large-Scale-Testing und des Contact-Tracing aus. Zudem müsse man weiterhin auf die Schutzmaßnahmen hinweisen.

Situation in Schulen wird «genau beobachtet»

Die Gesundheitsministerin ergänzte, dass sich Personen in Quarantäne ab sofort nach dem sechsten statt dem fünften Tag der zehntägigen Quarantäne testen lassen können. «Dieser Ansatz liefert bessere Ergebnisse, wie unsere Erfahrungen gezeigt haben», so die LSAP-Politikerin. Ob das deutsche Robert-Koch-Institut Luxemburg aufgrund der ansteigende Zahlen erneut als Risikogebiet einschätzen wird, könne die Regierung nicht sagen. Außenminister Jean Asselborn (LSAP) stünde diesbezüglich in Kontakt mit der deutschen Regierung. Mit einer möglichen Neueinstufung sei Ende der Woche zu rechnen.

Zu den Lehrkräften, die zuletzt trotz Quarantäne an der Schule unterrichten durften, erklärte Lenert, dass sie Verständnis für die Verunsicherung habe: «Wir beobachten diese Situation sehr genau und können jederzeit eingreifen, falls ein Problem auftauchen sollte. Sollte es nötig sein können rasch Anpassungen vorgenommen werden.

Xavier Bettel kam noch auf das Thema Telearbeit zu sprechen und sagte, dass die Regierung diese weiterhin als nützlich im Kampf gegen das Virus erachte. «Sie ist aber keine Lösung für alle Probleme», so Regierungschef. So könnte es in Betrieben nicht nur zu Problemen auf menschlicher Ebene, sondern auch auf beruflicher und rechtlicher Ebene kommen. Sollte ein Unternehmen gute Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht haben, sollte es diesen Weg weiterhin verfolgen. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter würden das Thema in Kürze genau beleuchten.

(L'essentiel)