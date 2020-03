«Jüngstes Corona-​​Opfer war 53 Jahre alt»

Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert haben am Freitag um 16.30 Uhr über die Coronavirus-Pandemie in Luxemburg informiert, nachdem am Freitagmorgen der Regierungsrat getagt hatte.

Die Pressekonferenz können Sie auf unserer Seite live mitverfolgen:

Die Inhalte aus der Pressekonferenz live in Stichpunkten:

• Premierminister Xavier Bettel teilt gleich zu Beginn mit, dass mittlerweile 15 Menschen dem Coronavirus in Luxemburg zum Opfer gefallen sind. Einer der Patienten stammt aus Frankreich.

• Die Zahl der Coronavirus-Fälle beläuft sich mittlerweile in Luxemburg auf 1605.

• Der Regierungsrat hat verschiedene neue Maßnahmen besprochen.

• Niemand soll weniger als den Mindestlohn bekommen, auch für Arbeitnehmer in Kurzarbeit.

• Mieter sollen aktuell nicht von dem Vermieter vor die Tür gesetzt werden können.

• Luxemburg beteiligt sich mit 800.000 Euro an einer europäischen Initiative zur Erforschung eines Impfstoffs.

• «Wir gehen teilweise weiter wie andere Länder. Unsere Wirtschaft ist im Prinzip im Stillstand. Wir müssen weiter stark und diszipliniert sein. Wir haben eine Verantwortung, die Zahlen sagen genug aus.»

• «Es ist kein nationales Problem. Gestern gab es noch keine Einigung, aber es müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Europa ist ein Projekt der Solidarität.»

• Telearbeit könnte auch nach der Corona-Krise stärker eingesetzt werden.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert geht anschließend genauer auf die Arbeit im Gesundheitssystem ein:

• Durchschnittsalter der Verstorbenen: 80 Jahre

• Die jüngste Verstorbene war erst 53 Jahre alt, hatte aber eine Vorerkrankung.

- Unter den Todesfällen waren fünf Opfer aus Alters/Pflegeheimen.

• Das Durchschnittsalter der Infizierten in Luxemburg beträgt 46 Jahre.

• Es gibt weitere Infektionen in Altersheimen.

• «Die Zahl der Geheilten wird ab nächster Woche deutlich steigen.»

• Luxemburg ist das Land, welches weltweit am meisten testet.

• 148 Menschen werden aktuell Krankenhaus behandelt, 25 Patienten liegen auf Intensivstationen

• Rund 200 Intensivbetten stehen inklusive Reserve zur Verfügung. Mit 100 zusätzlichen Beatmungsgeräten kann die Kapazität auf 300 Betten erhöht werden.

• Die Kliniken in Luxemburg sind auch auf normale Patienten eingerichtet.

• Strategien für die Zeit nach der Krise werden aktuell entwickelt.

• Ab nächster Woche gibt es erste Szenarien, wie es im Großherzogtum weitergehen wird. Aktuell könne man noch nicht sagen, wann die aktuellen Maßnahmen gelockert werden können.

• Lenert startet einen weiteren Aufruf an die Bevölkerung: Einkaufen soll keine Beschäftigung sein.

• Das Cargo-Center ist extrem wichtig für Luxemburg. Wir sind auf Freiwillige angewiesen, Infos auf govjobs.lu .

• Über 11.000 Menschen haben sich bereits gemeldet.

• Luxemburg hat in der vergangenen Wochen viele Masken bekommen, weitere sollen noch kommen.

• Die Masken geben ein falsches Gefühl der Sicherheit: «Es ist kein absoluter Schutz.»

• «Die physische Distanz ist extrem wichtig.»

