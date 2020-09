Supermarkt schickt Kunden durch Desinfektionsdusche

Derzeit gilt in allen Lebensmittelgeschäften in Österreich – wie in Luxemburg auch – die Maskenpflicht. So will man die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen und sowohl Kunden als auch Mitarbeiter schützen. Was allerdings neu ist, sind sogenannte Desinfektionsdurchgänge. Genau so einen entdeckte eine Kundin in einer Spar-Filiale in Wien.

Jeder, der den Supermarkt betritt, hat die Möglichkeit, durch eine Anti-Corona-Dusche zu gehen, und ist angehalten, im Turm kurz stehen zu bleiben. Anschließend soll der Sprühnebel Viren und Bakterien abtöten. Ein Spar-Sprecher bestätigte, dass bei dem Durchgang ein in der EU zugelassenes Desinfektionsmittel versprüht wird. «Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Lösungen, um die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter zu erhöhen.»

Seit dieser Woche läuft in einer Filiale der Testbetrieb des speziellen Durchgangs. Laut dem Sprecher steht die Anti-Corona-Dusche direkt neben den Einkaufswagen, und die Kunden nutzen die Dusche fleißig.

(L'essentiel/Sven Forster)