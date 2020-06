WHO warnt vor steigenden Zahlen in Europa

Die WHO warnt: Nach Monaten der abnehmenden Infektionszahlen in Europa ist das Coronavirus wieder auf dem Vormarsch. 30 Länder in der europäischen Region hätten im Laufe der vergangenen beiden Wochen wieder steigende Fallzahlen vermeldet, erklärte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Donnerstag.

In der deutschen Fleischerei Tönnies haben sich etwa über 1500 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Zudem tauchten in Schulen, Kohlebergwerken und bei Lebensmittelproduzenten weitere Cluster auf. Länder wie Deutschland, Spanien, Polen und Israel hätten aber schnell auf die Ausbrüche reagiert.

«Wo neue Cluster aufgetaucht sind, wurden diese durch schnelle und gezielte Eingriffe kontrolliert – das sind sehr gute Nachrichten», lobte Kluge die Behörden. Weltweit beschleunige sich die Pandemie derzeit weiter, am Sonntag gab es mehr als 183.000 bestätigte Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Am stärksten betroffen sind die USA, Brasilien und Russland.

(L'essentiel/red)