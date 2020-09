Viele Luxemburger infizieren sich im Urlaub

In Luxemburg stagnierte zuletzt die Infektionslage in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das teilt das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. In der Woche vom 24. bis 30. August blieb die Zahl der Einwohner, die positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet wurden, mit 288 im Vergleich zu 292 in der Vorwoche praktisch unverändert. Mehr Arbeit hatten die zuständigen Behörden dagegen mit der Rückverfolgung der Kontakte: Die Zahl der Menschen, die mit einem Infizierten in Kontakt standen nahm von 1596 auf 2195 deutlich zu. Dies sei hauptsächlich auf Urlaubsrückkehrer zurückzuführen.

Die Zahl der aktiven Infektionen lag zum 30. August bei 570, gegenüber 482 am 23. August. Insgesamt 5984 Patienten galten Ende August als geheilt. Das sind 200 mehr, als sieben Tage zuvor. Nach Angaben des Ministeriums waren die Krankenhäuser vom 24. bis zum 30. August weniger stark durch das Coronavirus beansprucht, als in der Vorwoche. Außerdem wurde kein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit dem Virus registriert.

150 Ansteckungen gehen auf Urlaubsreisen zurück

Die Reproduktionsrate stieg von 1,080 auf 1,090. Das Durchschnittsalter der Personen, die im untersuchten Zeitraum positiv getestet wurden, lag bei 35 Jahren. Damit blieb auch dieser Wert im Vergleich zur Vorwoche praktisch unverändert. In der Woche vom 24. bis 30. August befanden sich 1.487 Personen in Quarantäne und 543 in Isolation.

Was den Ort der Ansteckungen anbelangt, stieg der Anteil der Fälle im Zusammenhang mit Urlaubsreisen von 47 auf 52 Prozent. Von den 288 positiven Fällen in der Woche gingen 150 auf Reisen zurück. Das Ministerium erinnert daran, dass die Gesundheitsanweisungen auch während der Ferien im Ausland zu befolgen sind. Dies sei ein wesentliches Element im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. 64 Ansteckungen wurden im familiären Bereich registriert, sechs gehen auf Privatpartys zurück. Acht Menschen infizierten sich am Arbeitsplatz.

(sw/L'essentiel)