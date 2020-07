Corona-​​Gefahr ist im Büro größer als im Kino

Das Risiko, sich über Aerosole mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 zu infizieren, ist nicht überall gleich groß, sondern steht und fällt mit den Umständen. Etwa mit der Länge des Aufenthalts, der Art der Raumnutzung und -lüftung, aber auch damit, ob gesprochen oder nur geatmet wird. Denn all das hat Auswirkungen auf die Viruskonzentration in der Luft. Das zeigt einmal mehr eine Studie, wie Heute.atberichtet.

In dieser verglichen Forscher des Hermann-Rietschel-Instituts an der Technischen Universität Berlin das Infektionspotenzial in Kinosälen mit dem in einem Großraumbüro.

Verschiedene Szenarien durchgespielt

Konkret untersuchten die Wissenschaftler zwei Säle des Kinos Alhambra in Berlin-Wedding, in denen – in normalen Zeiten – maximal 342 und 148 Plätze genutzt werden können. Wegen der Corona-Maßnahmen werden diese zurzeit nur mit 85 beziehungsweise 35 Personen besetzt. Das Büro wies insgesamt 16 Plätze auf, von denen jedoch aufgrund des Abstandsgebots derzeit nur 8 genutzt werden können.

Für alle Räumlichkeiten entwarfen die Forscher verschiedene Szenarien. So wurde im Kino geschaut, welchen Unterschied es macht, wie lange ein Film dauert, ob im Saal gesprochen wird oder die Gäste nur atmen. Weiter arbeiteten die Forscher mit unterschiedlichen Zahlen Infizierter. Für die Bürosituation wurde Sprechen berechnet mit einem Infizierten im Raum, wie unter anderem Rbb24.de schreibt.

Luft im Kino ist sauberer

Ergebnis: Im Kino die Klappe halten, lohnt sich. Denn wenn im Saal nur geatmet und nicht gesprochen wird, liegt die Zahl der Aerosole – bei einem angenommenen Infizieren – deutlich unter der im Großraumbüro, in dem untereinander kommuniziert wird. Auch dann, wenn der Film deutliche Überlänge hat. Anders sieht es aus, wenn im Kino geplaudert wird oder mehrere Infizierte anwesend sind. Dann sei die Infektionsgefahr ähnlich groß wie im Büro mit einem Infizierten, berichten die Forscher.

Im Kino spielt zudem auch die Art der Belüftung eine wichtige Rolle. Berichten zufolge verfügten beide Kinosäle über eine sogenannte Quelllüftung. Damit lag der Frischluftanteil jeweils bei 100 Prozent. Weiterer Vorteil: Die verbrauchte Luft wird durch die Kinobesucher erwärmt, steigt auf und sammelt sich dann unter der Decke. «Die Luft im Atembereich der Personen ist daher sauberer als die Luft bei gleichem Luftwechsel in einem Raum mit Mischlüftung», wie etwa im verglichenen Büro, so Heute.at.

Einschränkungen der Studie

Trotz des deutlichen Ergebnisses: Die Studie ist nicht über jeden Zweifel erhaben, wie deutsche Medien unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur schreiben: «Bei allen Betrachtungen muss beachtet werden, dass die Aerosolkonzentration im unmittelbaren Ausatemvolumenstrom der Person deutlich höher ist und die Betrachtungen für diesen Bereich nicht angewendet werden können.» Zudem sei keine Aussage über die Überlebensfähigkeit der Viren in der Raumluft zulässig, die etwa von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhänge.

Die Studie wurden im Auftrag des Hauptverbands Deutscher Filmtheater HDF Kino durchgeführt.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)