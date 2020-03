Corona wird Arbeitslosigkeit in die Höhe treiben

Der Statec hat in seinem neuesten Wirtschaftsbericht vom Dienstag eine erste Einschätzung zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt abgegeben.

In den Prognosen vor der Krise ging das nationale Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien noch von einem sehr leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Jahren 2020 und 2021 aus. Nun erklärt der Statec aber, dass die Pandemie unweigerlich zu einem viel stärkeren Anstieg führen werde. «Höchstwahrscheinlich erleben wir ein ähnliches Ausmaß, wie bei der Weltwirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009.» In diesen beiden Jahren ist die Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent im Jahr 5,4 Prozent gestiegen.

«Sehr schlechte Zahlen»

Die Regelung zur Kurzarbeit, die vor einigen Tagen auf fast alle Sektoren ausgeweitet wurde, spiele eine wichtige Rolle, den Schock auf dem Arbeitsmarkt abzufedern.

Für das erste und zweite Quartal des laufenden Jahres erwartet der Statec in puncto Wirtschaftswachstum «sehr schlechte Zahlen», ohne dies genauer auszuführen. «Die Aktivität der Wirtschaft hat schon Ende Februar abgenommen», so die Statistiker.

Bereits im vergangenen Dezember hatte das Institut darauf hingewiesen, dass sich das Wachstum in Luxemburg im Jahr 2020 verlangsamen und nur noch 2,4 Prozent erreichen wird.

(ol/L'essentiel)