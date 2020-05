Millionen Baby-​​Schildkröten auf dem Weg ins Meer

Dieses Video aus einem Strand in Odisha (Indien) geht gerade um die Welt. Im März legten ihre Mütter die Eier an dem Strand ab und gruben sie ein. Keine zwei Monate später schlüpften nun Millionen kleine Schildkrötenbabys der bedrohten Oliv-Bastardschildkröte. Laut Medienberichten sind es aktuell «deutlich mehr», als vor der Corona-Krise.

Ganjam District of Odisha is in red for sudden spike in Corona positive cases. But for these tiny tots,it was golden beach with the 1st brush of life.



Today’s morning visuals.



3.25lakh Olive Ridleys had laid eggs in 3rd week of March. The sea will be gifted with 3cr+ babies pic.twitter.com/2R5ITzWl9r