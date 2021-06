Kim Jong Un entlässt Spitzenpolitiker

Im abgeschotteten Nordkorea dürfte das Coronavirus deutlich stärker um sich gegriffen haben als bisher bekannt. Machthaber Kim Jong Un warf Spitzenfunktionären am Mittwoch, einen groben Fehler bei der Virusabwehr vor. Das habe zu einer «großen Krise» im Land geführt, sagte Kim bei einem Treffen des Politbüros der regierenden Arbeiterpartei, von dem die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Sie hätten einen «entscheidenden Fall» herbeigeführt, der eine große Krise für die Sicherheit des Staats und der Bevölkerung ausgelöst habe, wurde Kim am Mittwoch von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. Was passierte und was konkret die Sicherheitsrisiken sind, wurde in den Berichten nicht erwähnt. Bisher hatte Nordkoreas Führung behauptet, es gebe überhaupt keine Corona-Fälle im Land. Experten hatten das seit langem angezweifelt.

«Inkompetenz und unverantwortliches Handeln»

Von welchem schweren Fehler Kim sprach, wurde nicht näher ausgeführt. Es hieß lediglich, die Funktionäre, die für wichtige Staatsangelegenheiten verantwortlich seien, hätten Entscheidungen der Regierungspartei zur Corona-Abwehr nicht umgesetzt. Kim warf ihnen demnach Inkompetenz, unverantwortliches und zu passives Handeln vor. Den betroffenen Kadern drohen laut Kim auch rechtliche Konsequenzen. «Jetzt ist die Zeit, eine Revolution in der Personalverwaltung durchzuführen, bevor die akuten wirtschaftlichen Probleme gelöst werden.» Beobachter werteten seine Worte als deutlichen Hinweis, dass Nordkorea mit hohen Corona-Zahlen zu kämpfen hat.

Zugeben würde das Kim nie, sagte Hong Min vom Korea-Institut für Nationale Vereinigung in Seoul. Allerdings sei klar, dass etwas Entscheidendes passiert sei, wenn er öffentlich führende Regierungsvertreter maßregelt. Dem KCNA-Bericht zufolge wurde eine ungenannte Person aus dem Präsidium des Politbüros abgezogen, dem neben Kim noch vier andere Spitzenfunktionäre angehören. Experte Hong sagte, er gehe davon aus, dass der Machthaber Ministerpräsident Kim Tok Hun ersetzen könnte, der für Fehler der Regierung verantwortlich gemacht werden könnte.

Bisher kein einziger Fall gemeldet

Das weithin isolierte Nordkorea ist eines der wenigen Länder, die bisher keinen einzigen Infektionsfall mit Sars-CoV-2 gemeldet haben. Das Land hatte bereits frühzeitig die Grenzen dichtgemacht und ein «nationales Notfallsystem» gegen das Virus eingerichtet. Beobachter gehen aber davon aus, dass es bereits zu Erkrankungen gekommen ist.

Kim Jong Un hatte zuletzt mit seinem Körpergewicht Schlagzeilen gemacht: Auf Fotos erschien der nordkoreanische Machthaber, der seit Jahren mit Übergewicht kämpft, deutlich abgespeckt. Expertinnen und Experten waren sich unschlüssig, ob die Gewichtsabnahme bewusst geschah oder auf Krankheit oder Corona-Isolationsmaßnahmen zurückzuführen ist.

