«Die Krankheit ist in 14 Tagen auf dem Höhepunkt»

Paulette Lenert hat am Donnerstag ein Update zur Coronavirus-Krise gegeben. Die Gesundheitsministerin wiederholte vor Journalisten die Bilanz des Morgens: 335 Infektionsfälle im Land, darunter vier Todesfälle. Am Donnerstagnachmittag befinden sich insgesamt 14 infizierte Personen im Krankenhaus, von denen vier in einem ernsten Zustand sind. Die vier Toten seien alle über 80 Jahre alt gewesen und hätten Vorerkrankungen gehabt.

Das Durchschnittsalter der Infizierten liege bei 46 Jahren, sagte die Ministerin. Ein Höhepunkt der Krankheit wird innerhalb der nächsten zwei Wochen erwartet, sagte Lenert. «Im Moment ist die Bettenkapazität kein Problem, aber es ist zu erwarten, dass sich dies schnell ändern wird», ergänzte sie. Neue Schutzmasken seien auch eingetroffen.

Weitere Maison Médicales

Paulette Lenert erinnerte daran, dass man nicht ohne eine ärztliche Vermittlung in einem der drei Maisons Médicales aufgenommen wird. COVID-19-Patienten werden getrennt behandelt, um das Risiko einer Verbreitung der Krankheit zu begrenzen.

Kommende Woche sollen voraussichtlich weitere Standorte im Norden, im Osten und in Luxemburg-Stadt hinzukommen.

Pendler im Gesundheitssektor

110 Pendler haben laut Lenert das Angebot angenommen und werden nun in Luxemburg untergebracht.

Auf die Frage, ob das Risiko bestehe, dass das Personal im wichtigen medizinischenSektor sinke, erklärte Lenert, man bereite sich gedanklich und logistisch auf das Schlimmste vor. Von den jeweiligen Nachbarländern gebe es allerdings informell die Zusicherungen, dass die Grenzen für Pendler weiterhin offen blieben und das Pflegepersonal auch nicht für den dortigen Bedarf eingefordert werden solle.

(L'essentiel)