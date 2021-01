Israel impft schon seine Teenager

In Luxemburg haben noch lange nicht einmal alle Älteren eine erste Impfdosis erhalten: Als eines der ersten Länder weltweit hat Israel am Samstag mit der Anti-Corona-Impfung von Teenagern begonnen. Hunderte im Alter von 16 bis 18 Jahren wurden – mit Zustimmung der Eltern – geimpft. Mit der Immunisierung soll den Jugendlichen, die ihr Abitur machen wollen, wieder die Teilnahme am Präsenzunterricht ermöglicht werden.

Rosig sieht die Situation im Heiligen Land dennoch nicht aus: In den vergangenen Tagen gab es mehrere Fälle schwerer Erkrankungen von Schwangeren und Kindern. Bis zu 40 Prozent der Erkrankungen gehen auf die Mutation aus Großbritannien zurück. Nun sperrt Israel den Flughafen Ben Gurion für die meisten Flüge für zwei Wochen. Großbritannien (6,3 Millionen Geimpfte) will im Februar beginnen, alle Lehrer zu impfen.

(L'essentiel/red)