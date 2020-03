Bettel richtet dramatischen Appell an die Bürger

Xavier Bettel ist am Mittwochabend mit zerzausten Haaren zur Pressekonferenz ans Rednerpult getreten. Seine etwas wilde Frisur passte zu seiner Laune. Der Premierminister war in Rage: Zu viele Bürger im Land halten sich noch immer nicht an die Vorgaben zur Eindämmung von Covid-19, treffen sich mit Freunden, tätigen Hamsterkäufe.

«Wir kämpfen gegen das Virus und wir können es nicht gewinnen lassen. Wir müssen unsere sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren», sagte der Premier. Mit Freunden treffen, erlaube die aktuelle Lage nicht mehr. Diesbezügliches Fehlverhalten wird künftig bestraft: Privatleute, die sich nicht an die Bewegungseinschränkung halten, müssen künftig 145 Euro zahlen, Restaurants, die trotz des Verbots geöffnet haben, sogar 4000 Euro.

Einkaufen, egal ob im Supermarkt oder in der Apotheke, sollte man nur noch, wenn es wirklich nötig ist. Dabei sei in jedem Fall der Sicherheitsabstand von zwei Metern einzuhalten. Als Bettel auf das Thema Hamsterkäufer zu sprechen kam, wurde der Premier richtig sauer: «Die Versorgung ist gewährleistet. Wer seinen Einkaufswagen bis oben hin vollmacht, muss sich fragen, was er da gerade tut. Wenn ein Krankenpfleger von der Arbeit kommt und abends noch einkaufen muss, sind die Regale leer. Es geht hier um gesunden Menschenverstand.»

« Von 24 Stunden arbeitet sie zurzeit 23 »

Im Anschluss schlug Bettel wieder ruhigere Töne an: «Es sind in den letzten Tagen außergewöhnliche Maßnahmen in Kraft getreten. Aber Luxemburg habe auch viele außergewöhnliche Menschen, die Außergewöhnliches leisten», sagte der Premier. Dazu zählte er nicht nur Luxemburger, sondern auch die Grenzgänger. Sein besonderer Dank galt den Angestellten im Gesundheitssystem und den Menschen, die tagtäglich in den Supermärkten und Lebensmittelgeschäften ihr Bestes geben.

Lobende Worte fand der Staatschef auch für Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP): «Von 24 Stunden arbeitet sie zurzeit 23. Das ist kein Witz.» Sie ist ununterbrochen auf den Beinen, um Ärzte und Krankenhäuser mit Material zu versorgen.

« Eine Schließung wäre für uns eine Katastrophe »

Der nationale Notstand ist seit Mittwoch in Kraft. Durch das Gesetz ist die Regierung in der Lage, schnell auf die Veränderungen, die die Corona-Krise mit sich bringt, zu reagieren. Er gilt zunächst zehn Tage lang, kann aber auf drei Monate ausgeweitet werden. Zudem bleiben im Großherzogtum Aufenthaltsgenehmigungen, die bald auslaufen, bis zur Aufhebung des Notstands gültig.

Des Weiteren erklärte Bettel, dass die Grenzen des Landes offen bleiben. «Eine Schließung wäre für uns eine Katastrophe. Vor allem, wenn die Grenzgänger, die im Gesundheitssystem arbeiten, nicht mehr ins Land kommen.»

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)