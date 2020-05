«Wir fühlen uns geehrt»

Nick Hart und Nick Price – zwei Namen, die in Großbritannien gerade so ziemlich jeder kennt. Der Grund: Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds haben ihren am Mittwoch zur Welt gekommenen Sohn Wilfred Lawry Nicholas nach den beiden Ärzten benannt. Beide hatten sich um Boris Johnson medizinisch gekümmert, als dieser mit einer schwerwiegenden Corona-Infektion auf der Intensivstation lag.

Das Premier-Paar will auf diese Weise Dankbarkeit ausdrücken dafür, dass die beiden Mediziner Johnson womöglich das Leben gerettet haben. Nun melden sich beide – Dr. Nick Hart und Dr. Nick Price – zu Wort. «Wir gratulieren dem Premier und Carrie Symonds zur glücklichen Geburt ihres Sohnes Wilfred», ließen sie laut The Sun über eine Mitteilung verlauten. «Wir sind geehrt und berührt, dass unsere Arbeit auf diese Weise wertgeschätzt wird.» Gleichzeitig bedanken sich Hart und Price beim medizinischen Personal des St. Thomas HoKrankenhaus, bei dem sie beide tätig sind. Nur dank diesem «unglaublichen Team» könnten sie ihre Arbeit überhaupt erledigen.

Schwierige Schwangerschaft

Der dritte Vorname von Wilfred Lawry Nicholas hat er also von den zwei Ärzten erhalten. Der erste Name kommt von Johnsons Großvater, Lawrie von demjenigen von Carrie Symonds. Das verlobte Paar war am letzten Mittwochmorgen Eltern geworden.

Die Schwangerschaft verlief ungewöhnlich, da Carrie Symonds den letzten Teil davon ohne die Unterstützung ihres Mannes auskommen musste, der mit einer schwerwiegenden Corona-Infektion auf der Intensivstation lag. Wilfred kam mehrere Wochen zu früh zur Welt; sowohl er als auch seine Mutter Carrie Symonds sind wohlauf.

(L'essentiel)