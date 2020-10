103-​​jährige Frau überlebt Corona-​​Erkrankung

La Sra. María de 103 años de edad se recupera de #COVID19 en #Jalisco. https://bit.ly/33wlwVj #GraciasPorCuidarnos #UnidosSaldremosAdelante Gepostet von IMSS am Samstag, 3. Oktober 2020

Weil sie eine laufende Nase, Fieber und Atemnot hatte, begab sich die 103-jährige Mexikanerin Dona Maria am 22. September ins Krankenhaus. Dort stellten die Mediziner fest, dass die Frau an Covid-19 erkrankt war. Nach einem elftägigen Krankenhausaufenthalt konnte die genesene Frau entlassen werden.

Laut einer Mitteilung des Krankenhaus litt die 103-Jährige bereits zuvor an einer chronischen Lungenerkrankung, hatte ansonsten aber keine weiteren Vorerkrankungen. So leidet sie etwa nicht an Bluthochdruck, Diabetes oder Fettleibigkeit, was wesentlich zum Erfolg ihrer Genesung beigetragen hat, wie Krankenhausdirektor Dr. David Sánchez González mitteilt.

Die Mutter von fünf Kindern sei während des ganzen Krankenhausaufenthalts stabil gewesen und habe nicht künstlich beatmet werden müssen. Trotz der Erkrankung sei Dona Maria stets optimistisch und bei guter Laune gewesen. «Der Fall von Frau Maria motiviert uns, er gibt uns das Gefühl, dass sich die ganze harte Arbeit wirklich lohnt.»

(L'essentiel/Katja Fässler)