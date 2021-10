«Bleiben Sie zuhause und retten Sie damit Leben»

Neuseeland hat am Dienstag die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie gemeldet. Die Gesundheitsbehörden registrierten 94 neue Fälle und damit mehr als die 89, die in den Anfangstagen der Pandemie vor 18 Monaten entdeckt wurden. Die meisten Neuinfektionen traten in Auckland auf, sieben weitere gingen auf den nahe gelegenen Bezirk Waikato zurück.

Viele jüngere Menschen betroffen

Ministerpräsidentin Jacinda Ardern erklärte, Menschen, die sich nicht an den seit zwei Monaten geltenden Lockdown in Auckland gehalten hätten, seien für die meisten der Neuinfektionen verantwortlich. Sie verwies auch darauf, dass viele neue Fälle unter jüngeren Menschen aufgetreten seien. Sie wisse, dass die Lage für die Menschen in Auckland nicht einfach sei. «Ich möchte nur noch einmal betonen, dass wir nicht machtlos sind. Wir haben die Möglichkeit, die Zahl der Fälle so niedrig wie möglich zu halten.»

Neuseeland hatte frühere Ausbrüche erfolgreich unterdrückt, indem es einen strengen Lockdown verhängte und Kontaktpersonen von Infizierten aufspürte und isolierte. Bei der leichter übertragbaren Delta-Variante schlug dieser Ansatz jedoch fehl. Inzwischen hat die Regierung in Auckland einige der Einschränkungen gelockert, so dass mehr Menschen an ihren Arbeitsplatz zurückkehren konnten.

«Vaxathon» sorgt für Rekord

Ardern startete auch eine großangelegte Kampagne, um die Menschen zum Impfen zu motivieren. Dazu gehörte ein im Fernsehen übertragenes «Vaxathon»-Festival am Samstag, bei dem sich 130.000 Menschen impfen ließen, mehr als zwei Prozent der fünf Millionen Einwohner Neuseelands. Auf Grundlage der Impfquote will Ardern einen Weg zur Aufhebung des Lockdowns in Auckland skizzieren.

Die Regierung hat das Ziel ausgegeben, 90 Prozent der Menschen ab zwölf Jahren vollständig zu impfen, einschließlich eines hohen Anteils der Maori, die von dem Ausbruch besonders stark betroffen sind. Doch dieses Ziel ist noch in weiter Ferne: 85 Prozent der Berechtigten haben bisher mindestens eine Dosis erhalten und 67 Prozent sind vollständig geimpft. Bei den Maori sind die Zahlen niedriger.

