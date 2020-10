Ausgangssperre – Macron verkündet neue Maßnahmen

Im Kampf gegen steigende Corona-Zahlen wird in Frankreich der Gesundheitsnotstand von diesem Samstag an wieder eingeführt. Das teilte die Regierung am Mittwoch in Paris nach einer Kabinettssitzung mit.

Unter anderem werden nächtliche Ausgangssperren von 21 Uhr bis 6 Uhr verhängt, wie Macron erklärte. Das gelte zwar nicht in ganz Frankreich, aber im Großraum Paris und acht weiteren Ballungsräumen mit hohen Fallzahlen. Der nächtliche Ausnahmezustand soll nach Präsident Macron zunächst sechs Wochen dauern. Bei Missachten der Ausgangssperre droht ein Bußgeld von 135 Euro.

Un couvre-feu sera instauré de 21h à 6h dans les zones d’état d’urgence sanitaire. pic.twitter.com/hDrckFCt3B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 14, 2020

Der Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich bietet einen rechtlichen Rahmen für Beschränkungen, zu denen in letzter Konsequenz auch komplette Ausgangssperren gehören können.

Außerdem dürfen sich nur noch bis zu sechs Personen, für beispielsweise Restaurantbesuche oder private Feiern, treffen.

Der Gesundheitsnotstand war Ende März für das ganze Land ausgerufen worden. Er wurde dann Anfang Mai bis zum 10. Juli verlängert. Die Mitte-Regierung hat mit dem Notstand die Möglichkeit, Beschlüsse schnell per Verordnung umzusetzen. Im Frühjahr galten in ganz Frankreich strenge Ausgangsbeschränkungen, die auch polizeilich überwacht wurden.

33.000 Verstorbene bisher

Die Corona-Lage in Frankreich verschlechtert sich seit Wochen. Frankreich mit seinen rund 67 Millionen Einwohnern hatte am Wochenende annähernd 27. 000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet – das war ein Rekord. In mehreren französischen Metropolen, darunter Paris, Lille oder Lyon, gilt bereits die höchste Corona-Warnstufe. Bars sind geschlossen, in Restaurants gelten strengere Hygienemaßnahmen. Turnhallen und Schwimmbäder sind weitgehend geschlossen.

Besonders die Situation in der Hauptstadt bereitet große Sorge. Dort steigt die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen immer weiter an. Frankreich ist stark von der Covid-19-Pandemie betroffen, es starben bisher rund 33.000 Menschen.

(L'essentiel/dpa)