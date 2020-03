Schrassig-​​Insassen dürfen jetzt skypen

Wie andere Einrichtungen in ganz Luxemburg musste auch das Gefängnis Schrassig Maßnahmen zum Schutz vor der Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 ergreifen. «Im Interesse der Häftlinge und des Personals werden alle Besuche bis auf weiteres ausgesetzt», bestätigte ein Sprecher des Justizministeriums gegenüber L'essentiel. Auch die Menschen, die im Gefängnis arbeiten würden seit einigen Tagen streng kontrolliert: «Jedem Mitarbeiter wird vor dem Betreten des Geländes die Körpertemperatur gemessen. Außerdem muss ein Fragebogen ausgefüllt werden», so das Ministerium weiter. Mitarbeiter, die mit den Häftlingen in direktem Kontakt stehen, seien mit Schutzmasken ausgestattet.

Damit die Gefangenen nicht völlig isoliert sind, und Kontakt zu ihren Angehörigen und Freunden halten können, wurden zahlreiche weitere Computer aufgestellt. So können sie über Video telefonieren. «Alles wird selbstverständlich regelmäßig desinfiziert», betont das Ministerium. Außerdem habe man sich vor den Fall vorbereitet, dass sich einer der Insassen mit der Krankheit ansteckt und entsprechende Räumlichkeiten eingerichtet.

Neubau in Sassenheim liegt auf Eis

Häftlinge, die dafür sorgen, dass die Wäscherei und Küche des Gefängnisses reibungslos funktionieren, dürften außerdem «mit einem Bonus rechnen», wie die Verwaltung erklärt. In anderen Ländern ist die Gefahr einer Rebellion der Gefangenen derzeit sehr hoch. In einer italienischen Haftanstalt hatte es beispielsweise am 9. März einen Aufstand gegeben, bei dem sechs Menschen starben und 20 Häftlinge entkamen.

Der Bau des neuen Gefängnisses in Sassenheim wurde unterdessen vorübergehend ausgesetzt. Bis Ende 2022 sollen dort rund 400 Häftlinge untergebracht werden.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)