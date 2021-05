WHO prüft drei potenzielle Corona-​​Medikamente

Groß waren die Hoffnungen, die auf den antiviralen Medikamenten lagen, welche die Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahr 2020 in ihre groß angelegte, internationale Studienreihe aufgenommen hatte. An dem sogenannten «Solidarity Trial» können Forschungsteams weltweit teilnehmen. Dadurch soll die Suche nach einem Medikament gegen Covid-19 beschleunigt werden.

Damals lag das Augenmerk vor allem auf antiviralen Präparaten, die vor allem die Ausbreitung des Virus im Körper verhindern sollten. Diese brachten in der Therapie von Covid-19 jedoch nicht den erhofften Durchbruch. «Keines der antiviralen Medikamente hat bei Krankenhauspatienten eine starke Wirkung gezeigt», erklärt John-Arne Røttingen, wissenschaftlicher Direktor des norwegischen Instituts für öffentliche Gesundheit und Leiter des Lenkungsausschusses des Solidarity Trials.

Das sind die drei Kandidaten

In diesem Jahr hat die WHO drei weitere Medikamente in die Studienreihe aufgenommen. Alle drei wirken entzüngungshemmend, heißt es im Fachjournal «Nature». Getestet werden sollen Infliximab, das zu den monoklonalen Antikörpern gehört und bei der Therapie von Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn eingesetzt wird, das Krebsmedikament Imatinib und das Malariamedikament Artesunat.

Die Präparate wurden für die zweite Phase des Solidarity Trials ausgesucht, weil kleinere Studien bereits Hinweise auf eine mögliche Wirksamkeit geliefert hätten und sie zudem bereits in größerem Maßstab verfügbar seien, so Røttingen.

Befeuert werden die Hoffnungen der Forschenden durch die positiven Erfahrungen unter anderem mit Dexamethason. Dieses kann die Genesungschancen bei schwer erkrankten Covid-19-Patienten erheblich verbessern. Vor allem, wenn es darum geht, ein lebensgefährliches Überschießen des Immunsystems, den sogenannten Zytokinsturm, abzufangen. Der Entzündungshemmer wird in vielen Ländern bereits als Standardmedikament bei schwer erkrankten Covid-19-Patienten eingesetzt. Allerdings bringt es nicht bei allen den gewünschten Erfolg. Auch leicht Erkrankten bringt es keine Vorteile. Daher suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit nach Alternativen.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)