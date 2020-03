Produktion von Goodyear steht in Luxemburg still

Das Wichtigste in Kürze

•Das Coronavirus trifft die global vernetzte Wirtschaft hart.

•Der Ölpreis stürzt ab.

•Die Kurse an den Aktienmärkten sinken in historischem Ausmaß. Notenbanken in den USA und Japan senken die Leitzinsen. Anleihenkäufe sollen die Märkte stabilisieren.

18. März 2020

16.30 – Goodyear legt Werk in Luxemburg still

Der Reifenhersteller Goodyear legt ab Ende der Woche und bis mindestens zum 3. April seine Werke in Europa still. Betroffen sind Standorte in Luxemburg, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Polen und Slowenien.

15.17 Uhr – Keine großen Lieferprobleme

Der europäische Handelsverband Eurocommerce sieht wegen der internen Grenzkontrollen und -schließungen in Europa bislang keine größeren Lieferprobleme.

Im Kampf gegen Corona haben etliche EU-Staaten Grenzkontrollen im Schengenraum eingeführt oder die Grenzen weitgehend geschlossen. Die Leitlinien der EU-Kommission betonen unter anderem, dass der freie Warenverkehr gesichert bleiben müsse.

Neil Mcmillan von Eurocommerce sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Brüssel: «Warenlieferungen sind bisher relativ reibungslos geschehen.» Die Lieferketten funktionierten bislang. Allerdings sei es noch zu früh, um Entwarnung zu geben.

14.59 Uhr – Auch US-Börsen brechen ein

Auch die US-Aktienmärkte sind nach einer kurzen Erholung wieder eingebrochen. Nach deutlichen Vortagesgewinnen ging es am Mittwoch wieder deutlich abwärts. Der Leitindex Dow Jones Industrial stürzte gleich nach Handelsstart unter die Marke von 20 000 Punkten. Zuletzt notierte er noch 5,72 Prozent tiefer bei 20 022,08 Zählern, nachdem er am Dienstag um rund 5,2 Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 verlor 5,49 Prozent auf 2390,25 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 4,55 Prozent auf 7134,11 Punkte nach.

14.56 Uhr – Dax im Crash-Modus

Die Corona-Pandemie hat zur Wochenmitte den deutschen Aktienmarkt erneut schwer belastet. Der Dax sackte am frühen Mittwochnachmittag um 5,6 Prozent auf 8445,25 Punkte ab. Damit ist die Stabilisierung vom Vortag schon wieder Makulatur. Die Verluste seit Beginn des Börsen-Crash Ende Februar summieren sich mittlerweile auf über 5000 Dax-Punkte oder fast 40 Prozent. Das Börsenbarometer droht nun die nächste runde Marke von 8000 Punkten ins Visier zu nehmen.

13.36 Uhr – Auch Porsche stoppt Produktion

Auch der Sportwagenbauer Porsche stoppt wegen der Ausbreitung des Coronavirus seine Produktion. Das Stammwerk in Zuffenhausen sowie das Werk in Leipzig bleiben von diesem Samstag an zunächst für zwei Wochen geschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Primär gehe es um den Schutz der Belegschaft, darüber hinaus gebe es inzwischen aber auch Engpässe in den globalen Lieferketten, die eine geordnete Produktion nicht mehr zuließen. «Die tatsächlichen Folgen sind noch nicht absehbar. Für Prognosen ist es deshalb zu früh. Klar ist, dass 2020 ein sehr herausforderndes Jahr wird», betonte Vorstandschef Oliver Blume.

10.18 Uhr – BMW stoppt Produktion

BMW stoppt wegen der Ausbreitung des Coronavirus seine Autoproduktion in Europa für vier Wochen. Vorstandschef Oliver Zipse sagte in München: «Ab heute fahren wir unsere europäischen Automobilwerke und das Werk Rosslyn in Südafrika herunter. Die Produktionsunterbrechung wird voraussichtlich bis zum 19. April eingeplant.» Die Ausbreitung des Coronavirus dürfte die Nachfrage nach Autos in allen wesentlichen Märkten erheblich beeinträchtigen, teilte das Unternehmen mit. «Bei uns folgt die Produktion der prognostizierten Absatzentwicklung. Unser Produktionsvolumen passen wir flexibel der Nachfrage an», sagte Zipse.

17. März 2020

22.24 Uhr – Großbritannien

Die britische Regierung will der Wirtschaft des Landes in der Coronaviruskrise mit einem Hilfspaket im Umfang von insgesamt 330 Milliarden Pfund (363 Milliarden Euro) unter die Arme greifen. Finanzminister Rishi Sunak sprach am Dienstag von einem «beispiellosen» Programm, das Beihilfen, Kreditbürgschaften und Hilfen bei lokalen Steuern einschließe. «Wir werden alles unternehmen, was notwendig ist, um unsere Bürger und Unternehmen vor den Auswirkungen dieses weltweiten wirtschaftlichen Notstandes ausgelöst durch Coronapandemie zu schützen», sagte Sunak. Die für Hilfen bereitgestellten Finanzmittel entsprächen in etwa 15 Prozent des britischen Bruttosozialprodukts. Es gehe darum, Millionen von Unternehmen und Dutzende Millionen Menschen durch die kommenden Monate zu bringen, sagte Sunak.

21.23 Uhr – USA: Corona-Hilfe soll eine Billion Dollar umfassen

Die US-Regierung will mit einem Hilfspaket rund eine Billion US-Dollar (900 Milliarden Euro) in die Wirtschaft pumpen. Es gehe darum, die Menschen und die Unternehmen angesichts der Coronakrise jetzt zu unterstützen, sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Dienstag nach Gesprächen im US-Kongress. Die Gespräche zwischen Regierung und Parlament liefen derzeit noch, sagte er. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, man arbeite an einem «großen» und «kühnen» Paket. Einzelheiten zu den geplanten Hilfen waren zunächst allerdings noch unklar.

Mnuchin hatte kurz zuvor erklärt, Ziel sei es, Amerikanern innerhalb der kommenden zwei Wochen finanzielle Hilfen zukommen zu lassen - und nicht erst verzögert, zum Beispiel durch Erleichterungen bei der Lohnsteuer. Sie bräuchten sofort Geld. Erwogen werde auch, Bürgern Schecks auszuhändigen. An wen genau welche Hilfen fließen sollten, ließ der Finanzminister offen. Auch Fluggesellschaften und Hotelindustrie sollen demnach Unterstützung bekommen. Mnuchin sagte, für Airlines sei die aktuelle Krise härter als die Krise nach den Anschlägen vom 11. September 2001.

Das US-Repräsentantenhaus hatte sich vor wenigen Tagen mit der Regierung von Trump bereits auf ein milliardenschweres Hilfspaket für Familien geeinigt. Die Abstimmung im Senat steht noch aus. Der republikanische Mehrheitsführer in der Kammer, Mitch McConnell, betonte am Dienstag, dass dies schnellstmöglich passieren soll. Details zu dem noch größeren Hilfspaket nannte er anders als der Finanzminister zunächst nicht, stellte aber klar: «Ein zusätzliches Gesetz von viel größeren Ausmaßen ist nötig, um dieser Krise zu begegnen.»

19.50 Uhr – MAN beantragt Kurzarbeit

Wegen der Coronakrise beantragt der Lastwagenbauer MAN für seine deutschen Werke Kurzarbeit. Die Regelung soll von diesem Montag an «für einen Großteil der Beschäftigten an den produzierenden Standorten gelten», teilte die VW-Tochter am Dienstagabend in München mit. «Aufgrund der unklaren Gesamtsituation und der sich nahezu stündlich ändernden Ereignisse erwartet MAN in den kommenden Tagen weitere und auch zunehmende Engpässe sowohl bei der Belieferung der Produktion als auch bei der Fahrzeug- und Teileauslieferung», betonte das Unternehmen. Auch in Werken außerhalb Deutschlands werde die Produktion zurückgefahren. «MAN setzt alles daran, den Betrieb der Vertriebs- und Servicestandorte weltweit, so lange es die Gesamtsituation zulässt, in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, um die Versorgungsketten sicherzustellen», hieß es weiter.

16.00 Uhr – Autohersteller stellen Produktion in Europa ein

Daimler, Skoda, VW und Ford stellen ihre Produktion in Europa vorerst ein. Bei Daimler beginne die Maßnahme noch in dieser Woche und dauere zunächst zwei Wochen, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Bei Ford sollen ab Donnerstag an den deutschen Standortenin Köln und Saarlouis sowie anderen Standorten in Europa die Bänder stillstehen, wie der Autobauer mitteilte. Zuvor hatte bereits der «Express» berichtet. Ausnahme seien Motorenwerke von Ford in Großbritannien. Wie lange der Produktionsstopp anhalten werde, sei noch unklar, sagte ein Sprecher.

Nach der Konzernmutter Volkswagen hat auch das tschechische Tochterunternehmen Skoda einen vorübergehenden Produktionsstopp beschlossen. Die Werke Mlada Boleslav, Kvasiny und Vrchlabi werden am Mittwoch um 22.00 Uhr heruntergefahren, wie aus einem Brief der Firmenleitung an die Mitarbeiter vom Dienstag hervorgeht. Die Maßnahme gilt zunächst für rund zwei Wochen. Die Beschäftigten erhalten zu Beginn des Produktionsstopps 70 Prozent ihres Durchschnittseinkommens, in der zweiten Woche 75 Prozent.

15.12 Uhr – Modehandel drohen Milliardeneinbußen

Dem deutschen Bekleidungshandel drohen durch die geplanten Ladenschließungen Milliardenverluste. «Jede Woche sind Umsätze von rund 890 Millionen Euro in Gefahr. Ein voller Monat Zwangsschließung könnte so bis zu 3,5 Milliarden Euro an Umsatzverlusten bedeuten», prognostizierte Aurélien Duthoit, Branchenexperte Einzelhandel beim Kreditversicherer Euler Hermes Gruppe. Dies entspreche fast acht Prozent des Jahresumsatzes. In vielen Bereichen sei die Gefahr groß, dass diese Umsätze auch nicht mehr nachgeholt werden könnten, urteilte der Experte. Das gelte vor allem bei Waren mit starker Saisonabhängigkeit.

13.56 Uhr – EZB versorgt Banken mit 109 Milliarden Euro

Die Banken des Euroraums haben sich inmitten der Virus-Krise bei der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Liquidität in dreistelliger Milliardenhöhe eingedeckt. Wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte, haben die 110 beteiligten Banken Zentralbankgeld in Höhe von 109,1 Milliarden Euro abgerufen. Das Geld steht ihnen gut drei Monate zur Verfügung.

Die Refinanzierung ist Teil eines großen Pakets, dass die EZB in der vergangenen Woche zur Abfederung der Virus-Krise aufgelegt hatte. Die Geschäfte sollen verhindern, dass die Geldhäuser in finanzielle Engpässe geraten. Zudem dienen sie als Brückenfinanzierung, bis im Juni noch weitere Refinanzierungsrunden starten.

13.44 Uhr – Flixbus stellt Betrieb ein

Der Fernbusanbieter Flixbus stellt den Betrieb bis auf weiteres wegen der Coronavirus-Krise ab Mitternacht ein. FlixBus werde alle nationalen sowie grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland ab 17. März 2020 24 Uhr aussetzen, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit.

(Bild: DPA)

13.24 Uhr – Türkische Notenbank senkt Leitzins deutlich

Die türkische Zentralbank hat auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus reagiert und die Leitzinsen gesenkt. Der einwöchige Leitzins fällt um 1,0 Prozentpunkte auf 9,75 Prozent, wie die Notenbank am Dienstag in Ankara mitteilte. Die Entscheidung fiel auf einer außerordentlichen Sitzung. Regulär sollte an diesem Donnerstag eine Entscheidung getroffen werden. Ökonomen hatten für diesen Termin mit einer Senkung um lediglich 0,50 Prozentpunkte gerechnet.

9.42 Uhr – Dollar-Reserven aufgestockt

Die japanischen Banken haben sich angesichts erhöhter Unsicherheit infolge der Coronavirus-Krise bei ihrer Notenbank mit einem hohen Betrag an US-Dollar eingedeckt. Nach Angaben der Bank of Japan vom Dienstag floss den Banken die Gesamtsumme von rund 32 Milliarden US-Dollar zu. Das ist die höchste Summe an Dollar-Liquidität, die die Banken seit der Finanzkrise im Jahr 2008 abgerufen haben.

Gut 30 Milliarden Dollar stehen den japanischen Geldhäusern für etwa drei Monate zur Verfügung, rund zwei Milliarden Dollar erhalten sie für sieben Tage. Die zu zahlenden Zinssätze betragen 0,37 beziehungsweise 0,41 Prozent.

Die Dollar-Aufnahme folgt auf eine konzertierte Aktion großer Zentralbanken vom Sonntag, an der auch die japanische Zentralbank beteiligt ist. Die US-Notenbank Fed hatte die Kosten für bestehende Leihgeschäfte, mit denen die Fed andere Zentralbanken und Geschäftsbanken mit US-Dollar versorgt, reduziert und ein zusätzliches Geschäft eingeführt.

Hintergrund der Aktion ist die enorme Bedeutung der amerikanischen Währung für internationale Finanz- und Handelsgeschäfte. Die Zentralbanken wollen sicherstellen, dass die Geldhäuser in der Virus-Krise nicht an Dollar-Knappheit leiden. Beteiligt sind weitere Notenbanken, darunter die Europäische Zentralbank (EZB).

9.12 Uhr – Ikea schließt alle Märkte in Deutschland

Der Möbelhändler Ikea schließt ab Dienstag alle 53 Einrichtungshäuser in Deutschland. Man wolle damit die Ausbreitung des Coronavirus hemmen und die Mitarbeiter schützen, erklärte das Unternehmen in Hofheim bei Frankfurt. Man komme der Verantwortung als großer Einzelhändler nach, erklärte Deutschland-Geschäftsführer Dennis Balslev laut einer Mitteilung. Die Maßnahme gilt bis auf Weiteres. Der Online-Shop soll ebenso wie das Kunden-Servicecenter weiter geführt werden. Ikea ist Deutschlands größter Möbelhändler.

5.00 Uhr – Asiatische Börsen

Asiatische Aktien rutschen am Dienstag nach einem turbulenten Auf und Ab ins Minus und folgen damit der Tendenz der Wall Street. An der US-Börse ist der Dow-Jones-Index zum Wochenstart so stark abgestürzt wie seit 1987 an einem Tag nicht mehr. Die Schlagzeilen über den Coronavirus-Ausbruch und seine globalen wirtschaftlichen Auswirkungen peitschten kurzzeitig die Stimmung der Anleger an.

«Der Schritt bei den US-Stock Futures hat dazu geführt, dass einige angeschlagene Aktien gekauft und den Dollar/Yen angehoben haben», sagte Junichi Ishikawa, Senior Stratege bei IG Securities in Tokio. «Der Fokus verlagert sich auf die fiskalische Reaktion auf das Virus. Wir sind in einem Muster gefangen, in dem die Märkte wieder Tritt fassen und dann wieder fallen.»

Tokio stärker, Shanghai unverändert

Die US-Notenbank (Fed) hatte die Anleger am Sonntag mit einer weiteren Zinssenkung verblüfft und andere Zentralbanken veranlasst, die Politik in der grössten koordinierten Reaktion seit der globalen Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt zu lockern. Die Anleger sind jedoch besorgt, dass die Zentralbanken ihre gesamte Munition ausgegeben haben könnten und dass drakonischere Beschränkungen der persönlichen Bewegung notwendig seien, um den weltweiten Ausbruch des Coronavirus einzudämmen.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 17.114 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,2 Prozent und lag bei 1263 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 6,1 Prozent.

3.27 Uhr – Boeing ersucht Finanzspritze

Der US-Flugzeughersteller Boeing führt Gespräche mit hochrangigen Vertretern des Weißen Hauses und Kongressführern über kurzfristige Finanzhilfen für sich selbst und den gesamten Luftfahrtsektor. Schneller Zugang zu öffentlicher und privater Liquidität sei eine der «wichtigsten Möglichkeiten» für Fluggesellschaften, Flughäfen, Lieferanten und Hersteller, sich zu erholen, so Boeing.

«Wir wissen zu schätzen, wie die Regierung und der Kongress in dieser schwierigen Zeit mit allen Betroffenen der Luftfahrtindustrie zusammenarbeiten», heißt es weiter. Die gesamte US-Luft- und Raumfahrtindustrie, die «mehr als 2,5 Millionen Arbeitsplätze und 17'000 Zulieferer unterstützt – steht vor einer dringenden Herausforderung, die sich aus der Coronavirus-Pandemie ergibt.» Man werde «Schritte unternehmen, um den Druck auf unser Geschäft zu bewältigen. Wir nutzen alle unsere Ressourcen, um unsere Aktivitäten aufrecht zu erhalten.»

16. März 2020

23.57 – McDonald's und Starbucks

In den USA stellen McDonald's und Starbucks ihre Filialen auf Take-away und Lieferdienste um, die Gastronomiebereiche sind geschlossen. Die weltgrößte Burger-Kette erklärt, sie werde auch Selbstbedienungs-Getränkebars und -Kioske sowie die Kinderbereiche und Spielplätze in den firmeneigenen Restaurants schließen. Die Richtlinien würden auch von seinen Franchisenehmern unterstützt, auf die 95 Prozent der gesamten Restaurants entfielen, erklärt der Burger-Riese.

Starbucks würde neben der Umstellung auf «To Go»-Filialen Geschäfte auch in Gegenden mit einer hohen Anzahl von Coronavirus-Fällen sowie in Einkaufszentren und in Universitäten für mindestens zwei Wochen schliessen, so die grösste Kaffeekette der Welt.

In accordance with social distancing guidance from the CDC and public health authorities, we are temporarily closing stores in some locations, and moving the majority of our company-operated stores to a "to go" model across the U.S. and Canada. https://t.co/U5M01tcwDL pic.twitter.com/9Y9AD50pPw — Starbucks News (@StarbucksNews) March 15, 2020

16.03 Uhr – Amazon schreibt 100.000 Stellen

Der weltgrößte Online-Händler Amazon will einem starken Anstieg der Bestellungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mit einer Einstellungsoffensive begegnen. Das Unternehmen kündigte am Montag an, in den USA 100 000 zusätzliche Voll- und Teilzeitkräfte für Lager und Auslieferung anzuheuern, um die gestiegene Nachfrage bewältigen zu können. Zudem will Amazon die Stundenlöhne für Beschäftigte in den USA, Kanada und Europa erhöhen. Dafür will der Konzern über 350 Millionen Dollar aufwenden.

In einem Firmenblog stellt das Unternehmen die Stellenausschreibungen wie eine Art Hilfsaktion in der Coronavirus-Krise dar. Während die Pandemie anhalte, helfe Amazon mit seinem Partnernetzwerk Gemeinden weltweit «wie wenige andere es können» - durch die Versorgung mit wichtigen Lieferungen bis an die Haustüren bedürftiger Menschen. Dies sei in Zeiten sozialer Abgrenzung aufgrund des Virus besonders für Ältere und Schwache wichtig. Dass die vielen Bestellungen Amazon gute Geschäfte bescheren dürften, wird in dem Blog nicht thematisiert.

15.25 Uhr – Dax stürzt weiter ab

Der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise hat sich noch verschärft. Der Dax sackte unter die Marke von 9000 Punkte. Am frühen Nachmittag büßte er 9,3 Prozent auf 8369,74 Zähler ein auf den tiefsten Stand seit September 2013. Auch das Eingreifen mehrerer Notenbanken rund um den Globus konnten die Kursverluste nicht verhindern. Von den 30 Dax-Titeln musste fast die Hälfte prozentual zweistellige Verluste hinnehmen.

Die US-Notenbank hat angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten wegen des neuartigen Coronavirus zu weiteren drastischen Mitteln gegriffen. In einer Notfallaktion senkte sie den Leitzins überraschend um einen ganzen Prozentpunkt auf fast null Prozent und kündigte ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an. Der Internationale Währungsfonds (IWF) will Kreditlinien in Höhe von einer Billion US-Dollar bereitstellen, um die Folgen der Pandemie abzufedern.

All diese Schritte konnten jedoch die hohen Verluste an den weltweiten Börsen bislang nicht verhindern. Mit den erneuten Verlusten summiert sich der Einbruch des Dax in den vergangenen gut drei Wochen mittlerweile auf fast 40 Prozent.

15.23 Uhr – Handel an Wall Street ausgesetzt

Der Handel an den US-Aktienmärkten ist am Montag kurz nach einer sehr schwachen Eröffnung ausgesetzt worden. Der Leitindex Dow Jones Industrial sackte sofort nach Handelsstart um knapp 10 Prozent auf 20.935 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 brach um mehr als 8 Prozent auf 2490 Punkte ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um gut 6 Prozent auf 7502 Zähler nach unten. Bei diesen Ständen wurde der Handel eingefroren. Am Freitag war der Dow noch um beachtliche 9,4 Prozent gestiegen, hatte damit auf Wochensicht aber immer noch einen herben Verlust von mehr als 10 Prozent verbucht.

15.16 Uhr –Dow Jones bricht ein

Die Corona-Krise lässt die Börsen taumeln. Die Wall Street ist am Montag kräftig eingebrochen. Der US-Leitindex Dow Jones sackte um 11,7 Prozent auf etwas mehr als 20.000 Zähler ab. Das ist der grösste Tagesverlust seit Oktober 1987, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Der breiter gestreute S&P 500 verlor acht Prozent, der Index der Technologiebörse Nasdaq gab mehr als zehn Prozent nach. Damit verpufft offenbar die Massnahme der US-Notenbank FED, die am Sonntag ankündigte, die Zinsen um einen Prozentpunkt auf die Spanne von 0 bis 0,25 Prozent zu senken.

14.56 Uhr – IWF stellt Billionen-Finanzhilfe

Zur Bewältigung der Coronavirus-Krise bietet der Internationale Währungsfonds (IWF) betroffenen Ländern massive Finanzhilfen an. Die Kreditkapazität von einer Billion US-Dollar des Fonds könne zur Unterstützung von Mitgliedstaaten eingesetzt werden, die mit der Ausbreitung des Virus kämpfen, teilte IWF-Direktorin Kristalina Georgieva am Montag in einem Blogeintrag mit.

Sie machte jedoch deutlich, dass Regierungen gefordert seien, finanzpolitische Maßnahmen zu ergreifen. Weltweit abgestimmte Konjunkturhilfen würden Stunde für Stunde dringender. Der IWF habe flexible Notfallkredite im Volumen von 50 Milliarden Dollar zur raschen Verwendung für Schwellen- und Entwicklungsländer parat. 10 Milliarden Dollar könnten zum Nullzins vergeben werden.

13.45 Uhr – Milliardenstrafe für Apple

Die französische Wettbewerbsbehörde hat gegen Apple eine Strafe von gut 1,1 Milliarden Euro für aus ihrer Sicht illegale Vertriebsvereinbarungen verhängt. Apple habe sich mit zwei Großhändlern abgesprochen und dadurch den Markt gleichgeschaltet, erklärte Behördenchefin Isabelle de Silva am Montag. Zudem habe der Konzern unter anderem über restriktive Vertragsklauseln dafür gesorgt, dass Geräte von spezialisierten Apple-Händlern nicht günstiger als in seinen eigenen Stores verkauft worden seien. Es gehe um diverse Apple-Produkte wie iPad-Tablets - aber nicht um iPhones. Apple will Widerspruch einlegen.

Für die französische Wettbewerbsbehörde Autorité de la Concurrence ist das die bisher höchste Strafe gegen ein einzelnes Unternehmen. Die beiden Großhändler Tech Data und Ingram Micro kamen mit deutlich niedrigeren Strafen von knapp 63 und gut 76 Millionen Euro davon. Ausgelöst hatte die Untersuchung eine Beschwerde des Apple-Händlers eBizcuss aus dem Jahr 2012. Die Firma hatte sich in dem Jahr aus Frankreich zurückgezogen und ist noch in Belgien aktiv.

Apple widersprach am Montag den Vorwürfen. Die Entscheidung betreffe über ein Jahrzehnt alte Geschäftspraktiken und widerspreche mehr als 30 Jahren rechtlicher Standards, auf die sich alle Unternehmen verließen, die in Frankreich ihr Geschäft betreiben.

7.28 Uhr – Notenbank starten Notprogramme

Nach der US-Zentralbank Fed stemmt sich auch die japanische Notenbank mit weiteren Schritten gegen die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Coronavirus-Krise. Damit sollen die Finanzmärkte beruhigt werden und weitere Liquidität zur Verfügung gestellt werden. Wie die Bank of Japan am Montagmorgen mitteilte, sollen etwa deutlich mehr Anteile von Indexfonds am Markt gekauft werden. Die Börse in Tokio reagierte in nur einer ersten Reaktion positiv auf die Schritte und drehte kurz ins Plus.

In der Nacht hat bereits die US-Notenbank Fed angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten wegen des neuartigen Coronavirus zu drastischen Mitteln gegriffen. In einer Notfallaktion senkte sie den Leitzins überraschend um einen ganzen Prozentpunkt auf fast null Prozent und kündigte ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an. Am Wochenende hatten weltweit führende Notenbanken angesichts der Coronavirus-Krise die Versorgung des Finanzsystems mit der Weltreservewährung US-Dollar durch gemeinsame Aktionen erleichtert.

15. März 2020

23.59 – FED senkt Leitzins

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die US-Notenbank den Leitzins auf fast null Prozent gesenkt und weitere geldpolitische Notfallmaßnahmen angekündigt. Die Notenbank Federal Reserve (Fed) teilte am Sonntagabend (Ortszeit) überraschend in Washington mit, der Leitzins werde nun um einen ganzen Prozentpunkt auf einen Korridor von 0 bis 0,25 Prozent verringert.

Zudem will die Fed die Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramm ankurbeln und Banken vorübergehend Notfallkredite gewähren, wie sie es bereits nach der großen Finanzkrise 2008 getan hatte. Auch ein Abkommen mit anderen Notenbanken zur Liquiditätsversorgung der Märkte ist vorgesehen. Börsen befinden sich wegen der Furcht vor dem Coronavirus im Ausnahmezustand, bereits in der vergangenen Woche hatte die Fed außerplanmäßig die Zinsen gesenkt.

17.17 Uhr – Dänemark

Die dänische Regierung will Beschäftigten, deren Arbeitsplätze wegen der Coronavirus-Krise bedroht sind, finanziell unter die Arme greifen. Der Staat werde unter bestimmten Voraussetzungen vorübergehend 75 Prozent der Gehälter von Beschäftigten im Privatsektor zahlen, wenn ihnen sonst eine Entlassung drohe. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen plädierte in einer Pressekonferenz am Sonntag an die Unternehmen in ihrem Land, Beschäftigten nicht zu kündigen. Zuvor hatte die Regierung mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden verhandelt.

Die Hilfen seien auf monatlich umgerechnet rund 3000 Euro pro Beschäftigtem begrenzt und sollten rückwirkend vom 9. März bis zum 9. Juni ausgezahlt werden, teilte das Finanzministerium mit. Unternehmen müssten sich verpflichten, Mitarbeiter im genannten Zeitraum nicht aus wirtschaftlichen Gründen zu entlassen. Unterstützung beantragen können demnach Unternehmen, die die Corona-Krise besonders hart trifft - die also mindestens 30 Prozent der Belegschaft oder mehr als 50 Mitarbeiter entlassen müssten. Die Kosten für die Hilfen wurden auf rund 347 Millionen Euro geschätzt.

Um eine Ausbreitung des Coronavirus im Land zu verhindern, hatte Dänemark seine Grenzen für Reisende aus anderen Ländern geschlossen. Am ersten Tag der Schließung verweigerten dänische Grenzposten insgesamt 149 Menschen die Einreise aus Deutschland, wie die Polizei mitteilte. Aus Dänemark wurden bisher zwei Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie gemeldet. Offiziellen Angaben zufolge gab es bis Sonntag 864 Infektionsfälle.

16.21 Uhr – Mallorca

Der ausgerufene Alarmzustand wegen des Coronavirus in Spanien ist seit dem Wochenende auch auf dem Flughafen von Mallorca deutlich spürbar. Wo sich sonst Touristen drängeln und in langen Schlangen vor den Eincheck-Schaltern ausharren, gab es am Sonntag nur wenig Betrieb. Viele Fluggäste trugen Schutzmasken.

Die Regierung in Madrid hatte am Samstagabend landesweit eine zunächst 15-tägige Ausgangssperre verhängt und die Bewegungsfreiheit der Menschen stark eingeschränkt. Urlauber dürfen aber zu ihrem Hauptwohnsitz zurückzukehren. Dennoch enthält das Dekret auch die Vorgabe, den Luftverkehr um mindestens 50 Prozent einzuschränken.

Der Tourismus auf der gerade bei Deutschen beliebten Baleareninsel war wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 bereits in den vergangenen Wochen drastisch eingebrochen. Die örtlichen Behörden teilten am Sonntag mit, dass bislang 55 Fälle auf den Balearen (Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera) verzeichnet wurden, davon die meisten auf Mallorca - bei landesweit fast 8000 Infizierten.

14. März 2020

17.59 Uhr – Ford Saarlouis lässt Pendler zu Hause

Das Werk des Autoherstellers Ford in der Nähe der Grenze zu Frankreich hat drastische Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Ford beschäftigt in Saarlouis rund 5500 Mitarbeiter. Das saarländische Werk könnte in den nächsten Wochen dazu gezwungen sein, die Produktionsmethoden anzupassen.

13. März 2020

13 Uhr – Verkäufe von Sex Toys steigen weltweit

Wegen der raschen Verbreitung des Coronavirus und den von Regierungen beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wird den Bewohnern angeraten so viel Zeit wie möglich in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Wie Menschen diese in betroffenen Ländern verbringen, bleibt natürlich ihnen überlassen.

Die Erotikbranche verzeichnet einen gesteigerte Nachfrage nach Sex Toys. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

8 Uhr – Dax im Minus

Der von US-Präsident Donald Trump im Zuge der Virus-Krise verhängte Einreisestopp für Europäer löst einen Ausverkauf an den Aktienmärkten aus. Der deutsche Aktienindex Dax fällt am Donnerstag um 5,4 Prozent auf 9874 Punkte und damit erstmals seit Sommer 2016 unter die Marke von 10.000.

7.38 Uhr – Bitcoin stürzt ab

Der Bitcoin hat in wenigen Tagen fast 30 Prozent an Wert verloren und ist unter die 5000-Dollar-Marke gerutscht. Erst im Sommer war er noch knapp 13.000 Dollar wert. Die Cyberwährung verbilligt sich zeitweise um ein Drittel auf 3852,25 Dollar und kostet am Morgen mit 5055 Dollar noch gut zwölf Prozent weniger.

(L'essentiel/dpa)